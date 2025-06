Umro je Piko Stančić: 'Putuj mirno dragi, najljepši dečko. Uhvati ritam tamo gore...'

Od glazbenika Ivana Pike Stančića, čovjeka koji je svojim djelom i kreacijom zadao pravac zvuku svih novovalnih bendova u bivšoj državi, koji je stvarao ritam i producirao neke od najvećih hitova i albuma Filma, Psihomodo Popa, Parnog valjka i Prljavog kazališta, Aerodroma, Električnog orgazma, Idola, Đavola te Bijelog dugometa, opraštaju se mnogi u Hrvatskoj i šire.

Snježana Banović, redateljica i teatrologinja, objavila je na društvenoj mreži:

"Neshvatljivo, ali kažu mi da je otišao Piko. Jedan posve osebujan tip. Umjetnik, glazbeni čarobnjak, stari frend. Super talentirani sin velikog oca. Dugo se nismo vidjeli, promijenilo se puno toga otkad smo se družili u ludim osamdesetima. Zadnji put, prije desetak godina nismo više imali puno toga za razgovor. Život je napravio neki svoj scenarij, devedesete naročito. U mojoj 'Kronici sretnih trenutaka? s razlogom u poglavlju o Zvečki zauzima počasno mjesto. Putuj mirno, dragi, najljepši dečko nekih naših davnih, sretnih vremena. A naš rokenrol je danas, kad se sve zbroji, ostao bez jednog od najvećih".

Glazbeni kritičar Hrvoje Horvat piše: "Baš smo neki dan pričali o Piku Stančiću, rekli su mi da nije dobro, ali ovo naravno nitko nije očekivao. Ne samo da je bio jedan od najsvestranijih ljudi domaće scene, sjajan producent i bubnjar, nego i jedan od najmodernijih koji je volio novotarije i pomogao mnogima biti u toku. I najpoznatijima i najmlađima. Prošao je i napravio puno toga, bez njega ne bi to bilo tako kako je bilo".

Boris Hrepić Hrepa, glazbenik i skladatelj, jedan od osnivača Daleke obale objavio je smrti Ivana Pike Stančića: Nemjerljiva legenda rock'n'rolla, bubnjar, autor, aranžer, producent, slikar, glumac i još mnogo toga. Laka ti zemlja dragi Piko i hvala ti na svemu!

Neven Kepeski, novinar i izdavač, čovjek koji je svirao u prvoj postavi Psihomodo Popa sa Stančićem, u emotivnoj objavio piše: "E moj Pikoslave... Lako to što je s tobom otišao i dio naše mladosti, ali otišao je i velik komad dobrote, ljepote, pameti i vedrine... Uhvati ritam i tamo gore".

Ivan Piko Stančić bio je najkreativniji, ali- kako svjedoče njegove suvremenici- i najzgodniji glazbenik na novovalnoj sceni. Renato Metessi, frontmen Zvijezda kojima je Piko producirao najveće hitove, prije tri godine je napisao: "Zakaj je propal rock'n' roll?! (...nije do kraja al' je grdo, mogel bi ). Kad sam se ja počel "baviti" s glazbom il' ona s menom, onda su rokeri morali biti lepotani, najljepši dečki...Cure su bile lude za njima, skidale gaćice, grudnjake bacale na binu i razvaljivale vrata od garderobe (tak mi je pričal Drago Mlinarec kad su svirali ko Grupa 220 na Vrbiku )! Pogledajte samo ovu sliku kak je zgledal Piko Stančić! Pa sve cure kad su ga vidle odmah su ponorele....to je bil rock'n'roll image!"