Umro je Rick Davies, suosnivač i pjevač grupe Supertramp...

Pjevač i suosnivač britanskog rock benda Supertramp Rick Davies preminuo je u subotu u dobi od 81 godine, objavila je grupa u ponedjeljak.

- Rick Davies, osnivač, glavni pjevač i autor tekstova grupe Supertramp, preminuo je u subotu 6. rujna u dobi od 81 godine nakon što se više od 10 godina borio s multiplim mijelomom, zloćudnom bolešću koštane srži - objavio je bend na svojoj Facebook stranici.

Pjevač je umro u svom domu na Long Islandu u SAD-u.

Rick Davies osnovao je Supertramp 1969. godine s gitaristom Richardom Palmerom-Jamesom, bubnjarom Robertom Millarom i pjevačem i basistom Rogerom Hodgsonom.

- Bio je vokal i pijanist iza najpoznatijih pjesama Supertrampa, ostavljajući neizbrisiv trag u povijesti rock glazbe - navodi grupa na Facebooku.

Supertramp je postigao svjetski uspjeh krajem 1970-ih albumom 'Breakfast in America', koji je osvojio dvije nagrade Grammy. Bend se raspao 1988. nakon posljednje svjetske turneje, a onda se opet okupio krajem 1990-ih.

- Rickova glazba i nasljeđe i dalje inspiriraju mnoge i dokaz su činjenice da velike pjesme nikada ne umiru, one opstaju - riječi su to kojima se grupa oprostila od svog člana.