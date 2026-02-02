Umro je zadarski kapetan Šime Gržan, koautor pjesme 'Jugo'

Preminuo je Šime Gržan, umirovljeni zadarski kapetan duge plovidbe, slikar i koautor teksta antologijske pjesme 'Jugo', koju izvode Marijan Ban i Galliano. Imao je 95 godina. Tužnu vijest objavio je u ponedjeljak na društvenim mrežama nekadašnji urednik Zadarskog lista Nediljko Jusup.

Iako je more obilježilo gotovo čitav njegov život, put Šime Gržana nije počeo s ljubavlju prema plovidbi.

- Mater je željela da budem svećenik, otac da završim za preciznog mehaničara, a ja sam htio biti glumac, povjerio mi je karizmatični Petrčanac - napisao je Jusup.

Stjecajem životnih okolnosti, umjesto dasaka koje život znače, Gržan je zagazio na brodske palube. Nakon završene srednje i više Pomorske škole, zaplovio je svjetskim morima na kojima je proveo više od 47 godina.

- U početku nisam bio oduševljen, ali vremenom sam shvatio da ni u jednom drugom zvanju ne bih bio stekao toliko iskustva, upoznao svijeta pa i sebe samoga - nastavlja Jusup.

- Umjetnička 'žica' ponukala ga je da bilježi i slika sve što je doživio. Pokazao se i kao vrstan glumac. Pjesnik. Kao koautor pjesme Jugo (2001) dobio je i glazbenu nagradu. Imao više samostalnih izložbi slika. Od prvog broja u Zadarskom listu objavljivao svoje putopise i zanimljive dogodovštine - dodaje.

- Mnogi su s nestrpljenjem očekivali i njegovu memoarsku knjigu u kojoj opisuje zanimljive ljude i događaje iz svog burnog života. Bez dlake na jeziku, izravno, na svoj osebujan način. Onako kao što govori i kad bi ga sreli na Kalelargi. Iza kapetana duge plovidbe Šime Gržana, ostaje puno, puno više od sjećanja. Počivao u miru! - zaključio je Jusup.