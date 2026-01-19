Umro Roger Allers: Bio je jedan od redatelja 'Kralja lavova'

Roger Allers, istaknuti američki redatelj, scenarist i jedan od ključnih kreativaca Disneyjeve animacijske renesanse, preminuo je u 76. godini života. Najpoznatiji je po suredateljskoj ulozi u animiranom klasiku "Kralj lavova" iz 1994. godine, filmu koji je obilježio generacije gledatelja diljem svijeta, piše Variety.

Vijest o njegovoj smrti potvrdio je dugogodišnji suradnik i veteran vizualnih efekata Dave Bossert, koji se od prijatelja oprostio emotivnom objavom na Facebooku.

"Duboko sam potresen viješću da je naš prijatelj Roger Allers krenuo na svoje sljedeće putovanje. Još smo prošlog tjedna razmjenjivali e-mailove dok je putovao Egiptom, zbog čega sve ovo djeluje nestvarno. Roger je bio iznimno nadaren umjetnik i filmaš, istinski stup Disneyjeve animacijske renesanse", napisao je Bossert.

Foto: MICHAEL GERMANA

Allers je "Kralja lavova" režirao zajedno s Robom Minkoffom. Film, u kojem su glasove posudili Matthew Broderick, Jeremy Irons i James Earl Jones, smatra se jednim od najboljih ostvarenja u bogatoj povijesti Disneyjeve animacije. U originalnoj kino distribuciji film je zaradio 771 milijun dolara diljem svijeta, dok je igrana adaptacija iz 2019. godine ostvarila čak 1,6 milijardi dolara prihoda, čime se svrstala među komercijalno najuspješnije filmove svih vremena.

Počast Allersu odao je i izvršni direktor Disneyja Bob Iger, koji je na Instagramu istaknuo njegov izniman doprinos studiju.

"Roger Allers bio je kreativni vizionar čiji će doprinosi Disneyju živjeti još generacijama. Razumio je snagu velikog pripovijedanja – kako se nezaboravni likovi, emocije i glazba mogu spojiti u nešto bezvremensko. Njegov rad pomogao je definirati jedno razdoblje animacije koje i danas nadahnjuje publiku diljem svijeta", poručio je Iger, uputivši sućut obitelji, prijateljima i suradnicima.

Osim Kralja lavova, Allers je režirao animirani film Open Season iz 2006. godine te kratki animirani film "The Little Matchgirl", koji je bio nominiran za Oscara. Kao scenarist i autor priče sudjelovao je i u nastanku Disneyjevih filmova "Aladdin, Kronike cara" (The Emperor’s New Groove) i "Brat medvjed", kao i u filmu "Kralj lavova 1½".

Prisjećajući se zajedničkog rada na filmu "The Little Matchgirl", Bossert je naglasio Allersovu osobnost i utjecaj na kolege.

"Rad s njim bio je čisto zadovoljstvo. Nosio je u sebi osjećaj čuđenja, velikodušnosti i entuzijazma koji je uzdizao sve oko sebe. Roger je imao vedar, blistav duh i svijet je bez njega siromašniji. Počivaj u miru, prijatelju", zaključio je.

Roger Allers iza sebe je ostavio bogato stvaralačko nasljeđe koje će i dalje živjeti kroz filmove koji su obilježili djetinjstva i filmsku povijest diljem svijeta.