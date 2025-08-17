Obavijesti

IMAO JE 87 GODINA

Umro je Terence Stamp, poznat kao General Zod iz Supermana

Foto: YouTube

Pojavljivao se u filmovima poput 'Teorema' Piera Paola Pasolinija iz 1968. godine, 'Sezone u paklu' iz 1971. godine te 'Avantura Priscille, pustinjske kraljice' iz 1994. godine u kojoj je igrao ulogu transrodne žene

Za Oscara nominirani glumac Terence Stamp, koji se proslavio ulogama u Londonu 1960-ih te odigrao uloge negativca generala Zoda u holivudskim hitovima 'Superman' i 'Superman II', umro je u dobi od 87 godina, priopćila je njegova obitelj u nedjelju.

Foto: YouTube

Obitelj je rekla da je Stamp umro u nedjelju ujutro.

- Ostavlja iza sebe izuzetno životno djelo, i kao glumac i kao pisac koji će nastaviti dirati i inspirirati ljude u godinama koje dolaze -  rekla je njegova obitelj.

- Molimo vas za privatnost u ovom tužnom trenutku - dodali su.

Poznat po svome dobrom izgledu i osjećaju za modu, s Julie Christie je činio jedan najglamuroznijih britanskih parova toga doba, a s Christie se pojavio i u filmu "Daleko od razuzdane gomile" iz 1967. godine.

Nakon što nije uspio dobiti ulogu Jamesa Bonda koja je otišla Seanu Conneryju, pojavljivao se u talijanskim filmovima i radio s Federicom Fellinijem kasnije 1960-ih godina.

Povukao se iz javnosti te otišao studirati jogu u Indiju prije nego što je dobio svoju najpoznatiju ulogu, onu generala Zoda, megalomanskog vođe Kriptonaca, u 'Supermanu' iz 1978. godine i njegovom nastavku 1980. godine.

Pojavljivao se i u drugim filmovima, poput 'Valkire' s Tomom Cruiseom 2008. godine, 'Nemogućem susretu' s Mattom Damonom iz 2011. godine te u filmovima Tim Burtona.

File photo dated 9/10/2014 of Terence Stamp arrives at the British Film Institute for a viewing of the re-mastered film Far From The Madding Crowd at the BFI Southbank in central London. The veteran British actor Stamp has died aged 87. Issue date: Sunday
Foto: Profimedia

