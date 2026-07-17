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U NEDJELJU

Uoči koncerta: Željko Bebek će u Veljacima dobiti mural

Piše Davor Lugarić,
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Uoči koncerta: Željko Bebek će u Veljacima dobiti mural
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Zagreb: Mural posvećen Željku Bebeku | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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U djetinjstvu sam saznao da korijeni moje obitelji vuku iz Veljaka i kad god imam priliku, kad idem u Međugorje ili negdje u Hercegovinu, otkrio nam je glazbenik

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U Veljacima u nedjelju, 19. srpnja Željko Bebek ima veliki koncert kojim obilježava 80. rođendan. Bit će posebno jer je to kraj iz kojeg potječe, a Veljaci će Bebeku tom prigodom odati počast otkrivanjem murala koji je izradio akademski slikar Tomislav Buntak, jedan od najistaknutijih hrvatskih postmodernih figurativnih crtača i slikara. 

Zagreb: Mural posvećen Željku Bebeku
Zagreb: Mural posvećen Željku Bebeku | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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- U djetinjstvu sam saznao da korijeni moje obitelji vuku iz Veljaka i kad god imam priliku, kad idem u Međugorje ili negdje u Hercegovinu, uvijek stanem u Veljacima i posjetim vodopad Koćuša, koji se tamo nalazi. U Veljacima ima zaista puno ljudi s mojim prezimenom. Malo sam iznenađen time što sam dobio mural, ali jako mi je drago - rekao nam je Željko Bebek.

Zagreb: Mural posvećen Željku Bebeku
Zagreb: Mural posvećen Željku Bebeku | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Željko Bebek na sceni je već više od 50 godina, a njegove pjesme poput 'Da je sreće bilo', 'Sinoć sam pola kafane popio' i 'Ne spavaj mala moja' znaju i danas pjevaju gotove sve generacije.

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