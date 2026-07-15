Zvone Bebek: ’Nastupati s tatom velika je odgovornost’

Željko Bebek nastavlja obilježavanje svojeg 80. rođendana posebnim koncertom koji će u subotu, 19. srpnja, imati u Veljacima pokraj Ljubuškog, mjestu iz kojeg vuče obiteljske korijene. Uoči Blagdana svetog Ilije publiku očekuje koncertna večer jednog od najvećih glazbenih imena ovih prostora.

Neumoran je ovaj glazbeni velikan. U svibnju je izdao singl "Voli me do neba", rekao je tad što mu znače publika, nove pjesme, ali i sviranje sa sinom Zvonom.

- Nakon više od 50 godina na sceni, publika mi daje energiju i razlog je da i dalje stvaram, a posebnu motivaciju danas mi daje to što ovu priču dijelim sa sinom. Ta energija osjeti se i u ovoj pjesmi. Radili smo je zajedno i upravo joj to daje dodatnu težinu i iskrenost. Uvijek biram pjesme iza kojih mogu stajati bez zadrške, a 'Voli me do neba' jedna je od njih, direktna i snažna. Siguran sam da će je publika prepoznati i prihvatiti - rekao je Bebek.

Upravo je Zvone donio svježinu u bend i produkciju, dodatnu energiju, ali i izraženu ljubav prema glazbi i instrumentima, što se jasno osjeti i u zvuku novih pjesama.

- Raditi s tatom uvijek nosi dodatnu odgovornost, ali i veliko povjerenje. Moj cilj bio je zadržati njegov prepoznatljiv zvuk, a istodobno ga približiti današnjoj produkciji. Htio sam da pjesma zadrži emociju 'stare škole', ali da zvuči moderno i svježe. Mislim da smo to uspjeli postići - dodao je Zvone Bebek.

Krajem 2025. godine Željko je proveo vrijeme u legendarnom Abbey Road Studiju, gdje je sa svojim bendom radio na novim aranžmanima, dodatno obogaćujući svoj prepoznatljivi glazbeni izraz. Sad se vraća turneji, a posebno će emotivno biti u Veljacima. Tom prigodom mještani će počast poznatom zemljaku odati otkrivanjem murala koji je izradio akademski slikar Tomislav Buntak, jedan od najistaknutijih hrvatskih postmodernih figurativnih crtača i slikara. Mural će trajno obilježiti Bebekovu povezanost s krajem iz kojeg potječe njegova obitelj te njegov doprinos regionalnoj glazbenoj sceni.

Središnji događaj večeri bit će koncert, koji počinje u 21 sat ispred crkve svetog Ilije. Publiku očekuju bezvremenski hitovi koji su obilježili desetljeća Bebekove bogate karijere te zajedničko slavlje njegovog rođendana s ljudima iz kraja s kojim je ostao trajno povezan.

Okrugli rođendan Bebek je obilježio i diskografski - albumom “Made in London”, snimljenim u legendarnom Abbey Road Studiju Two. Na albumu se nalazi 20 njegovih odabranih hitova, poput “Žuta ruža”, “Tijana”, “Da je sreće bilo”, “Ne spavaj, mala moja”, “Sinoć sam pola kafane popio”, kao i novijih pjesama “S tobom su godine minute” i “Zagrli me”, snimljenih u novim aranžmanima. 