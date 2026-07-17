Bebek će imati koncert u kraju iz kojeg vuče korijene: 'Nastup u Veljacima je ostvarenje snova'

Željko Bebek nastavlja obilježavanje 80. rođendana pa će tako u nedjelju, 19. srpnja održati koncert u Veljacima, odakle njegova obitelj vuče korijene. Uoči blagdana Svetog Ilije publiku očekuje koncert jednog od najvećih glazbenika s ovih prostora. Bebekov rodni kraj odat će počast svojem 'zemljaku' muralom koji je djelo Tomislava Buntaka, jednog od najistaknutijih hrvatskih akademskih slikara postmoderne. Željko Bebek otkrio je kako je iznenađen što će dobiti mural.

- U djetinjstvu sam saznao da korijeni moje obitelji vuku iz Veljaka i kad god imam priliku, kad idem u Međugorje ili negdje u Hercegovinu, uvijek stanem u Veljacima i posjetim vodopad Koćuša, koji se tamo nalazi. U Veljacima ima zaista puno ljudi s mojim prezimenom. Malo sam iznenađen time što sam dobio mural, ali jako mi je drago - rekao nam je Željko Bebek.

Željko Bebek nastupio na 13. Hrvatskoj noći u Frankfurtu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Željko Bebek na sceni je već više od 50 godina, a njegove pjesme poput 'Da je sreće bilo', 'Sinoć sam pola kafane popio' i 'Ne spavaj mala moja' znaju i danas pjevaju gotove sve generacije. Otkrio nam je kako nikad nije planirao i stvarao glazbu kako bi izgradio popularnost.

- Nisam ozbiljno planirao karijeru, vezan sam za glazbu oduvijek i imam tu sreću da mi se snovi ostvaruju pa je tako i moja karijera produkt tih snova, nešto što volim - ispričao je Željko Bebek.

Legendarnom glazbeniku ovo će biti da prvi put nastupa u kraju iz kojeg njegova obitelj potječe, a kaže kako je i taj koncert ispunjenje snova.

- Ja sam cijeli život putnik, nastupao sam zaista svugdje, ali nikad nisam nastupao u Veljacima. Mogu reći i da će taj skorašnji nastup u jednu ruku biti ispunjenje snova - rekao je Bebek.

Karlovac: Predstaljanje knjige Željka Bebeka "U inat svima" | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Tijekom dugogodišnje karijere Željko Bebek tvrdi da je ostao i dalje zaintrigiran te da je sasvim svejedno nastupa li na velikim ili malim pozornicama, za svaki koncert dat će jednako puno energije.

- Nije bitno gdje nastupam, svakom nastupu i svakoj publici pristupam s puno emocija i ljubavi, a publika mi te emocije uvijek vraća - istaknuo je glazbenik.

Željko Bebek je okrugli rođendan obilježio i albumom 'Made in London', koji je snimljen u legendarnom Abbey Road Studiju u Londonu, a na albumu se nalazi njegovih 20 najvećih hitova, ali i novije pjesme poput 'S tobom su godine minute' i 'Zagrli me'. Publiku na koncertu očekuju bezvremenski hitovi koji su obilježili desetljeća bogate karijere Željka Bebeka i zajedničko slavlje okruglog rođendana legendarnoga glazbenika.