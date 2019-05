Uplakana Lana: 'Uništeno mi je dvorište, više nemam ni terasu'

Olujno nevrijeme u Zagrebu stvorilo je velike probleme za Lanu Klingor Mihić (38).

Foto: Instagram

Bivša pjevačica na društvenoj mreži podijelila je kako joj je nevrijeme iščupalo stabla. No, uz to vjetar je odnio i novi trampolin koji je Lana kupila kćerkama Kjari, Marli i Miki.

Foto: Instagram

Ni tu nije bio kraj nezgodama. Podijelila je fotografiju na kojoj se vidi kako joj je u prostranom dvorištu u potpunosti uništena terasa.

- Uplakana u Parizu - napisala je Klingor Mihić.

No, kako kaže, do Pariza još ipak nije stigla. Problemi su se nastavili i u zagrebačkoj zračnoj luci. Lani i njezinom suprugu Anti otkazan je let za Pariz.

Supružnici su slobodno vrijeme iskoristili snimajući videozapise na društvenoj mreži.

- Ali imam novu frizuru Lana me šišala - pohvalio se Ante, a Lani izgleda nije bilo do šala već je priznala:

Foto: Instagram

- Ako poletimo ja ću se odmah 'obliti' u avionu - rekla je razočarana Lana.

Nakon dva sata čekanja supružnike su pozvali da će uskoro poletjeti za Pariz pa su nasmijana lica pozirali prije ukrcavanja na avion.

