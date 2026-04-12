Upoznajte Daniela Bjelana, chefa iz Zagreba koji stiže u novi RTL-ov show 'Igra chefova'

Gledatelji od sutra, 13. travnja, od 21.15 mogu uživati u RTL-ovom novom kulinarskom showu 'Igra chefova', u kojem se za titulu najboljeg i glavnu nagradu od 25.000 eura bore talentirani amateri, ali i prekaljeni profesionalci poput Daniela Bjelana koji u show stiže iz jednog zagrebačkog restorana u kojem radi kao glavni kuhar.

- Za vrijeme studiranja ekonomije počeo sam kuhati iz potrebe - prvo za sebe, a onda i za druge. S vremenom sam shvatio da me to stvarno veseli i ispunjava, i da je to nešto čime se želim baviti - kaže Daniel, koji već deset godina radi kao kuhar.

Kad nije u kuhinji uživa u sviranju gitare, igranju videoigrica i treningu. Važno mu je imati vremena za sebe, koje rado provodi i sa svojom mačjom ljubimicom Yunom.

U show se odlučio prijaviti jer je zaključio da mu treba promjena i put u nešto novo i uzbudljivo, a ako je nešto naučio sudjelujući u showu to je: 'Ništa nije konačno, stvari se mogu odviti na neočekivane načine, bitno je ostati fokusiran na cilj do zadnjeg trena.'

- Iz profesionalne kuhinje u show želim prenijeti disciplinu, organizaciju i sposobnost rada pod pritiskom. Naučio sam koliko su konzistentnost i pažnja prema detaljima ključni za svaki tanjur koji izlazi iz kuhinje, bez obzira na okolnosti - ponosno kaže Bjelan i dodaje:

'Mislim da su moje prednosti u odnosu na talentirane amatere upravo to iskustvo rada u stvarnom, zahtjevnom okruženju - brzina, preciznost i razumijevanje timskog rada. Ipak, istovremeno jako poštujem strast i kreativnost koju amateri donose, jer često razmišljaju izvan okvira. Smatram da je prava snaga u kombinaciji tehnike i kreativnosti, i vjerujem da mogu ponuditi upravo taj balans.'

Bjelanov profesionalni put započeo je 2013. kad je s 23 godine upisao prekvalifikacijski program za kuhara. Nakon odrađene prakse, smjestio se u jedan od najpoznatijih zagrebačkih restorana u samom centru grada gdje je počeo kao pomoćni kuhar i ubrzo napredovao. Nakon osam godina odlučio je proširiti vidike i prijaviti se na visoke funkcije u drugim restoranima. Trenutačno je u prijelaznoj fazi te će uskoro početi raditi kao privatni chef u jednom luksuznom resortu na otoku Hvaru.

Daniel za sebe kaže da je organiziran, kreativan i dosljedan, kako u životu, tako i u kuhinji, a na pitanje je li sklon improvizaciji u kuhinji jasno odgovara: 'Na prvom mjestu perfekcionist, a prema potrebi improvizator.'

Prva sjećanja na kuhanje veže uz baku pa je tako i jelo koje ga najviše vraća u djetinjstvo mnogoj djeci omiljeni pohani kruh, koji je njemu i bratu baka pripremala gotovo svaki dan kad bi ih čuvala. Baka mu je ujedno prva otkrila čari talijanske kuhinje, a od nje je usvojio i prvu lekciju - manje je ponekad više.

Kako će se Daniel i ostali kandidati snaći na slijepom kušanju pred chefovima Tiborom Valinčićem, Tonijem Bobanom i Stivenom Vunićem - doznajte već sutra od 21.15 na RTL-u. Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.