Upoznali smo 'Savršene'! Otkrili za 24sata detalje sa snimanja: 'Jedan drugog smo savjetovali'

Odmah po dolasku na predstavljanje nove sezone RTL-ova "Gospodina Savršenog" dočekali su nas crvena boja i ruže, kao glavni simbol showa. Sve je u znaku ljubavi. Da dobrodošlica bude što ljepša, na ulazu su nas čekali Šime Elez (26) i Miloš Mićović (36), koji su nas ozarenih lica upitali: "Uzimate li ovu ružu?".

Sa svojom ružom u ruci ugodno smo se smjestili kako bi nam obojica Gospodina Savršena ispričali najzanimljivije trenutke sa snimanja na Rodosu i tajne sa seta. Otkrili su nam koliko im se život promijenio otkad su zaradili ovu laskavu titulu.

- Predivno iskustvo koje ti se ne pruža baš svaki dan i teško da će se opet ponoviti. Djevojke su obogatile cijelo to iskustvo, bilo je sjajno upoznati dvadeset različitih karaktera, mogu najaviti i brojna iznenađenja koja nas čekaju tijekom sezone. Stvarno, sutra da treba ponovno ići snimiti, sve bih ponovio - kroz smijeh priznaje Šime na ekskluzivnom eventu u centru Zagreba.

Od najave showa Splićanin Šime ne prestaje puniti medijske stupce.

- Čudno mi je sebe vidjeti na televiziji! Potpuno je drugačiji osjećaj sve to doživjeti na otoku - kaže nam Šime.

Zagreb: Predstavljanje nove sezone RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni" | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Najveće iznenađenje ove sezone koja donosi dvostruko više napetosti, intriga i ljubavi je borba djevojaka za naklonost čak dvojice Gospodina Savršenih.

- Osjećaj je bio nevjerojatan, cijela ta priča, od ulaska s helikopterom do prvog susreta s djevojkama. Nisam znao što me čeka, ali vjerovao sam da ću se snaći. Kao što je rekao i Šime - ovo je prilika koja se događa jednom u životu! Interesantno je gledati ovo, iz ovoga ugla natjecatelja, kad smo sve to prošli - ističe Miloš Mićović, koji će naknadno doći u raskošnu vilu kako bi pomrsio planove.

Zagreb: Predstavljanje nove sezone RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni" | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Htio sam iskusiti ovaj show na neki svoj način pa nisam gledao ni prethodne sezone ni tražio savjete prethodnika. Htio sam se totalno upustiti u ovo iskustvo - kaže nam Beograđanin.

- Ja sam tražio savjet od Miloša - našalio se Šime.

Prikazivanje četvrte sezone najiščekivanijeg reality showa u Hrvatskoj "Gospodin Savršeni" već je počelo na platformi Voyo, a od ponedjeljka, 3. veljače, kreće i na RTL-u.

- Kroz naše showove, koji stvaraju hype i o kojima se priča, korisnici su pokazali želju da im damo još više sadržaja i epizoda unaprijed, a ne samo jednu. Tako smo odlučili da našim korisnicima sad omogućimo da gledaju sadržaj sedam dana prije svih - istaknuo je Matej Lončarić, glavni direktor digitalnog poslovanja CME Adria.

Foto: Neva Zganec/pixsell