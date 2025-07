Ups! Kamerman se spotaknuo tijekom koncerta Lady Gage, a onda je pala i sama pjevačica

Lady Gaga (39) pala je dok je izvodila pjesmu 'Vanish Into You' na svojoj novoj koncertnoj turneji 'The Mayhem Ball' u Las Vegasu. Društvenim mrežama proširio se video kako se pjevačica spotaknula na putu do pozornice i pala, no odmah se pridigla i nastavila nastup.

Publika ju je dočekala velikim pljeskom i ovacijama, a njezini vjerni fanovi, poznati kao 'Little Monsters', još su jednom pokazali koliko im znači. Nekoliko trenutaka prije nego što je Gaga pala, spotaknuo se i kamerman koji ju je pratio, što je cijelom prizoru dalo i pomalo komičnu notu.

Foto: REUTERS/Robert Seale

Pjevačica je trenutačno na svojoj osmoj turneji. Njome promovira novi album 'Mayhem', koji je izašao u ožujku ove godine. Sa set listom od 27 pjesama, pripremila je pravu avanturu za fanove. Gaga izvodi pjesme s novog albuma 'Mayhem', ali i stare poznate pjesme koje obožavatelji znaju i vole. Turneja obuhvaća 63 koncerta u zemljama diljem svijeta. U rujnu dolazi i u Europu, a posljednji koncert 'The Mayhem Ball' turneje održat će se 30. siječnja iduće godine u Tokiju.

Foto: Hahn Lionel/ABACA USA

Lady Gaga je već na početku svoje karijere, još 2008. godine, postigla veliki uspjeh svojim prvim albumom 'The Fame'. Album je odmah privukao pažnju kritike i ostvario dobar komercijalni uspjeh. Njegovi singlovi postali su među najprodavanijim digitalnim pjesmama svih vremena.