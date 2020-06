Uputila poruku šogorici koja je ignorirala njenu svadbu? 'Velika je snaga čovjeka koji prešuti...'

Hadžiavdagić zasad nije otkrila zašto je ignorirala Haninu svadbu, no izgleda da joj je Tabaković to zamjerila, ako je sudeći po njezinoj posljednjoj objavi na društvenoj mreži

<p>Kuma <strong>Andrea Šušnjara</strong> (33), dvije vjenčanice, 112 gostiju, ali među njima ne i brat <strong>Tarik Tabaković </strong>niti njegova supruga <strong>Hana Hadžiavdagić Tabaković </strong>(35) - to bi bio epilog svadbe voditeljice Z1 televizije, <strong>Hane Tabaković Bakse </strong>(40) koja se u subotu udala za<strong> Borisa Baksu</strong>.</p><p>Influencerica je za vrijeme šogoričina vjenčanja uživala u Zadru s mužem. Objavljivala je Instagram storyje po kojima se činilo da se itekako zabavljala.</p><p>Hadžiavdagić zasad nije otkrila zašto je ignorirala Haninu svadbu, no izgleda da joj je Tabaković to zamjerila, ako je sudeći po njezinoj posljednjoj objavi na društvenoj mreži.</p><p>- Velika je snaga u onoga čovjeka koji zna da prešuti i onda kada ima pravo - citirala je na Instagramu<strong> Lava Nikolajeviča Tolstoja</strong>.</p><p>Je li ova poruka upućena šogorici koja je za vrijeme njezina najvažnijeg dana u životu nazdravljala šampanjcem na drugom kraju Hrvatske te se brčkala u bazenu i sunčala se, zasad nije poznato.</p><p>Inače, već se prije nekoliko godina šuškalo kako postoji netrpeljivost među šogoricama. Prije no što se Hana udala za Tarika, njegova je sestra, pisali su 2012. mediji, govorila kako mu buduća žena nije poželjna u obitelji. </p>