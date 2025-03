Urban dodao nove datume na turneji 'Ništa se neće vratiti'

Nakon što su svi dosadašnji koncert koje je Urban održao na turneji 'Ništa se neće vratiti' rasprodani, jedan od najpopularnijih domaćih glazbenika dodao je nove datume i gradove te najavio još nekoliko prilika za sve one koji ga do sada nisu uspjeli 'uhvatiti'.

Valja napomenuti, ova turneja nije samo još jedan niz njegovih koncerata. To je nešto sasvim novo, drugačije, intimno i nepredvidivo, a u to su se već uvjerili svi oni koji su posjetili neki od koncerata na kojima Urban predstavlja skice novih pjesama publici, koju zatim bolje upoznaje i s kojom dijeli svoju priču.

Foto: Patrik_Pukko

Trenuci su to koji se ne ponavljaju, jer je svaki koncert drugačiji od prethodnog, no svima je jedno zajedničko - publika bez obzira na sve ne želi da nastup završi, a najčešće vodi dijalog s Urbanom i pije čaj kojeg im on pripremi.

Kroz turneju u iduća dva mjeseca održat će seriju susreta u intimnoj atmosferi, na kojima je mutna granica između umjetnika i publike. Turneja "Ništa se neće vratiti" vodi kroz glazbene stanice i priče, a publika će, kao svojevrsni stvaralački element, slušati nove skladbe i komentirati dojmove.

Ideja je da Urban, kao storyteller, vodi kroz introspektivna razmišljanja o prolaznosti, sjećanjima i umjetnosti dok cijelo to vrijeme dobiva povratne informacije.

Foto: Patrik_Pukko

Moguće je da će se dodati još koji datum između, ali jedno je sigurno - turneja će konačno završiti u Samoboru, 4. lipnja. Do tada Urbana možete uhvatiti ovdje:

14.03. - KOPRIVNICA, Dvorana Domoljub (POU) - rasprodano

15.03. - ŽUPANJA, Kulturni centar Ivan Herman

21.03. - OGULIN, Zlatna dvorana POU

03.04. - ŠIBENIK, Kuća umjetnosti Arsen (Ulaznice putem Moje karte)

05.04. - KRAPINA, Festivalska dvorana

09.05. - PRAG, Divadlo Palace

04.06. - SAMOBOR, Pučko otvoreno učilište

Ulaznice za nove datume (uz iznimke Šibenik i Samobor) dostupne su putem sustava Entrio.hr i na fizičkim prodajnim mjestima TISAK, Optike Ghetaldus, te benzinskim postajama Petrol i Crodux.

Foto: Patrik_Pukko