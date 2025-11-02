Obavijesti

ZAHTJEVNA ULOGA PLUS+

Ušao je u 'mračni' svijet Brucea Springsteena pa izgubio glas

Piše Morana Ćosić,
Čitanje članka: 3 min
Ušao je u 'mračni' svijet Brucea Springsteena pa izgubio glas
Foto: SUPPLIED BY LMK/IPA

Kako bi se pripremio za zahtjevnu ulogu Brucea Springsteena, glumac Jeremy Allen White mjesecima je trenirao pjevanje i sviranje gitare

U eri kada glazbeni biografski filmovi često slijede predvidljivu formulu uspona, pada i iskupljenja, ispunjeni blještavilom i najvećim hitovima, film 'Springsteen: Deliver Me from Nowhere' redatelja Scotta Coopera odvažno bira drugačiji put. Umjesto da pokuša sažeti cijelu karijeru jedne od najvećih rock ikona, film se fokusira na kratko, ali ključno razdoblje stvaranja albuma 'Nebraska' iz 1982. godine. Rezultat je melankolična i spora drama koja demistificira 'Bossa' i prikazuje ga kao ranjivog čovjeka u borbi s vlastitim demonima. Odgledali smo ga na premijeri, a film od 23. listopada igra u hrvatskim kinima.

