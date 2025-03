Uskoro izlazi novi film Roberta De Nira (81). U njemu glumi dva glavna lika: 'Nema nitko bolji'

Temeljen na istinitim događajima, film je smješten u New York 1950-ih, a dvostruki dobitnik Oscara, Robert De Niro (81), tumači suparničke šefove talijansko-američke mafije Franka Costella i Vita Genovesea.

Ponekad prilagođavajući pristup stilu dokumentarnog filma, "The Alto Knights" prepričava zajedničku prošlost starih prijatelja, događaje koji su doveli do njihovog razlaza i neuspjelog pokušaja atentata na Costella. Njihova borba za moć odigrava se u intenzivnim scenama, od kojih neke prikazuju sukob Costella i Genovesea licem u lice.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Film je režirao Barry Levinson, redatelj filmova "Kišni čovjek" i "Dobro jutro, Vijetnam", a scenarij potpisuje Nicholas Pileggi, poznat po filmovima "Dobri momci" i "Casino".

Producirao ga je De Nirov dugogodišnji suradnik Irwin Winkler, a glumac je rekao da ga je rad s njima trojicom uvjerio da se vrati mafijaškom žanru.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

- Nisam planirao vraćati se tome, ali kad mi je Irwin Winkler poslao scenarij, rekao sam 'dopusti mi da razmislim' - rekao je De Niro na londonskoj premijeri filma u četvrtak.

- Kada smo razgovarali o tome tko će igrati drugu ulogu - htjeli su me za Costella - on (Winkler) je rekao 'A da ti glumiš i drugu ulogu?' Rekao sam 'to je još bolji razlog da to učinim, ako to učinim' - dodao je 81-godišnji glumac.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Winkler (93) je rekao da ne zna nikoga tko bi bolje odgovarao za te uloge.

"The Alto Knights" počinje svoje globalno prikazivanje u kinima 19. ožujka.