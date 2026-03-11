Uskoro kreće 50. Susret kazališnih amatera Zagreba

"Cijeli svijet je pozornica, a svi muškarci i žene tek glumci“, zapisao je William Shakespeare u svojoj drami "Kako vam drago."

A na 50. Susretu kazališnih amatera Zagreba (SKAZ) imat ćete priliku vidjeti bogatstvo životnih uloga, karaktera i priča, i to u rekordnom broju prijavljenih skupina.

Od 13. do 26. ožujka 2026. u Centru KNAP održat će se jubilarni, 50. SKAZ, najvažnija gradska smotra amaterskog kazališnog stvaralaštva, tijekom koje će publika gotovo dva tjedna moći pratiti raznovrsne predstave zagrebačkih kazališnih skupina.

Foto: PROMO

SKAZ je godišnji susret sveukupnog zagrebačkog kazališnog amaterizma koji donosi cjeloviti pregled godišnje produkcije dramskih i lutkarskih amaterskih skupina. Program prati Stručno povjerenstvo sastavljeno od istaknutih kazališnih djelatnika, koje najboljim ostvarenjima dodjeljuje festivalske nagrade i posebna priznanja.

Prosudbeno povjerenstvo odabrat će najbolje predstave za Festival zagrebačkih kazališnih amatera (FZKA), koji će se održati 28. i 29. ožujka 2026. u Kazalištu KNAP.

Foto: PROMO

Predstave izabrane za FZKA predstavljaju isključivu predselekciju za 66. Festival hrvatskih kazališnih amatera (FHKA) u organizaciji Hrvatskog sabora kulture, koji će se održati u Vodicama u svibnju 2026. Skupine s predstavama pučkog dramskog izričaja dodatno ulaze u selekciju za 5. Festival hrvatske pučke drame (FHPD) u Murskom Središću. Za sve posjetitelje ulaz je slobodan, a ulaznice se mogu podići u sustavu CORE eventa (https://core-event.co/organizers/kazaliste-knap-1665/ i na blagajni KNAP-a pola sata prije početka predstave. Nema kupovine, nema rezervacija – samo dođite!

Jeste li spremni za najbolje što amateri na daskama koje život znače pripremaju za vas? Onda morate doći na ovogodišnji SKAZ i otkriti nove autore, nove perspektive, energiju i entuzijazam koji pršte i grade nove svjetove!