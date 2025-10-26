Obavijesti

Uskoro kreću 'Divlje pčele': Tko su opasni, (ne)zgodni i bogati muški članovi obitelji Vukas?

RTL-ove ‘Divlje pčele’ adaptacija su istoimene grčke TV uspješnice ‘Agries melisses’, a u domaćoj inačici radnja je smještena u impresivan krajolik Dalmatinske zagore, u imaginarno selo Vrilo 50-ih godina

Život pred nas nekad stavi jako teške izbore, a sestre Runje rano će to iskusiti. Djevojke ostaju same nakon iznenadne smrti oca, a njihova zemlja je na meti najbogatijeg čovjeka u Vrilu. Katarina (Ana Marija Veselčić) preko noći postaje glava obitelji i zaštitnica sestrama Cviti (Lidija Penić-Grgaš) i Zori (Lidija Kordić). No kakva bi to serija bila kad se u priču ne bi umiješao negativac. Jedan takav, koji će sve zakuhati u novoj RTL-ovoj seriji "Divlje pčele", najbogatiji je čovjek u imaginarnom selu Vrilu - beskrupulozni Ante Vukas, kojeg je utjelovio Alan Blažević.

