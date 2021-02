Influencerica i poduzetnica Sonja Kovač (36) već osam godina u sretnoj je vezi sa samozatajnim Goranom Mandićem. Nedavno su kupili i luksuzni stan u Zagrebu, a brojne pratitelje zanima i kada će zaljubljeni golupčići pred oltar.

Naime, Sonja je na društvenim mrežama zamolila pratitelje da joj postave pitanja, a influencerica je potom otkrila kako o vjenčanju još uvijek ne razmišlja.

- Nije mi to još prioritet. Ne znači da neće biti, ali mene uvijek vodi ona - sve u svoje vrijeme, a ultimativni cilj u životu mi je biti sretna. Ostalo su samo formalnosti - kratko je prokomentirala Sonja.

Neke pratitelje je zanimalo i kada će napraviti 'House tour' na svom YouTubeu kanalu.

- Puno vas me je to pitalo i planiram to napraviti kad bude vrijeme. Razmišljam i o povratku na YouTube pa mislim da ću tako predstaviti stan - otkrila je influencerica.

Inače, kupnju stana je planirala dvije godine te je podignula kredit. Influencerica je pogledala dva stana, jedan na Remetama i jedan u Štefanovcu.

Oduševio ju je onaj na Remetama, koji je četverosoban i ima ukupno 128 kvadrata, od čega je 97 kvadrata zatvorenog prostora.

- Imam osjećaj da je ispunio sve naše želje. Čini mi se da je to to - rekla je tada Kovač.