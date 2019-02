Ušli smo u hotelsku sobu Lidije Bačić gdje se priprema za Doru

Ekskluzivno smo ušli u hotelsku sobu Lidije Bačić (33), jedne od najvećih favorita ovogodišnje Dore. Naporno se priprema za nastup i uživa u svakoj probi. U sobu se dolazi odmarati, ali i tamo ne propušta priliku da zagrije glasnice.

Foto: 24sata/24sata

- Volim prošetati uz obalu, slušati šum mora i udahnuti morski zrak. To me smiruje, tako se relaksiram - objašnjava nam Lidija. Iako je u javnost pušten tek dio njezine pjesme ‘Tek je počelo’, koju će izvesti, fanovi su oduševljeni.

Foto: 24sata/24sata

- Lille naša, imaš hit! Jedna si od rijetkih koja pjeva na hrvatskom, pored svih tih pjesama na engleskom - bio je samo jedan od komentara fanova. Bačić će na nastupu uz sebe imati i četiri plesačice, a dio koreografije podijelila je na društvenim mrežama.

- Pjesma je bomba, koristim glas onoliko koliko je potrebno za takav show. Nastup će biti zapamćen. Poštujem sve natjecatelje, ali idem na pobjedu. Imam stas i glas i dobar tim - ispričala je nedavno Lidija.

Pjevačica je nastupala na Dori 2001. godine kao glavni vokal splitske grupe Perle izvela pjesmu 'Pokraj bistra izvora'.

Foto: Instagram

- Bila sam uživo na HTV-u još kao klinka. Bez treme i čista glasa - prisjetila se Lille. Iako je često prozivaju da pretjeruje s golišavim sadržajem, Lidija se oglušuje na sve komentare.

Foto: Instagram

- Danas moraš izgledom privući pozornost, moraš voditi računa o tome jesi li mršav ili debeo. Rihanna je gola u kadi i to nikom ne smeta, ali kada je Lidija Bačić u kadi i pritom se ništa ne vidi, samo leđa, e to je problem. I to mi smeta. Zašto bi bio problem ako pjevačice pokažu malo kože? Ne znači da netko tko dobro izgleda ne zna pjevati. Kad ljudi govore da prodajemo svoje tijelo, to je sramotno i smiješno - kaže Lidija koja će na Dori nastupati 13. po redu.