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Utakmicu Hrvatske protiv Paname na HRT-u gledalo više od pola milijuna ljudi

Piše 24sata,
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Utakmicu Hrvatske protiv Paname na HRT-u gledalo više od pola milijuna ljudi
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SP 2026 Toronto: Hrvatska reprezentacija obilježila 200. nastup Luke Modrića u dresu Hrvatske | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Unatoč noćnom terminu jer utakmica je počela u 1 sat iza ponoći i radnom danu, gledatelji su u velikom broju pratili prvu pobjedu Vatrenih na Svjetskom nogometnom prvenstvu

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Pobjedu hrvatske nogometne reprezentacije nad Panamom rezultatom 1:0 na Drugom programu Hrvatske televizije (HRT-HTV2) pratilo je 550.485 gledatelja, pokazuju podaci tvrtke Nielsen, javlja HRT.

Unatoč noćnom terminu jer utakmica je počela u 1 sat iza ponoći i radnom danu, gledatelji su u velikom broju pratili prvu pobjedu Vatrenih na Svjetskom nogometnom prvenstvu uz visoki AMR (prosječan broj gledatelja u svakoj minuti) od 15,55 posto, pokazuju podaci.

Također, bio je i nevjerojatno visok udio u gledanosti, SHR, od 86,28 posto, što znači da je većina onih koji su ostali budni to učinila kako bi gledala izabranike Zlatka Dalića u Torontu.

SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Koliko je nogomet popularan pokazuje i visoka gledanost HRT-ove emisije „Americana“ koju vode Marko Šapit i Valentina Miletić, koju je pratio  451.441 gledatelj, uz SHR od 38,78 posto.

Visoku gledanost ostvarila je i pobjeda Bosne i Hercegovine nad Katarom, koju je pratilo 458.840 gledatelja, uz udio u gledanosti od 40,35 posto.

Idući protivnik Vatrenih je reprezentacija Gane, s kojom se Hrvatska susreće u subotu, 27. lipnja 2026.  Prijenos na HTV2  počinje u 22.50 sati.

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