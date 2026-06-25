Utakmicu Hrvatske protiv Paname na HRT-u gledalo više od pola milijuna ljudi

Pobjedu hrvatske nogometne reprezentacije nad Panamom rezultatom 1:0 na Drugom programu Hrvatske televizije (HRT-HTV2) pratilo je 550.485 gledatelja, pokazuju podaci tvrtke Nielsen, javlja HRT.

Unatoč noćnom terminu jer utakmica je počela u 1 sat iza ponoći i radnom danu, gledatelji su u velikom broju pratili prvu pobjedu Vatrenih na Svjetskom nogometnom prvenstvu uz visoki AMR (prosječan broj gledatelja u svakoj minuti) od 15,55 posto, pokazuju podaci.

Također, bio je i nevjerojatno visok udio u gledanosti, SHR, od 86,28 posto, što znači da je većina onih koji su ostali budni to učinila kako bi gledala izabranike Zlatka Dalića u Torontu.

SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Koliko je nogomet popularan pokazuje i visoka gledanost HRT-ove emisije „Americana“ koju vode Marko Šapit i Valentina Miletić, koju je pratio 451.441 gledatelj, uz SHR od 38,78 posto.

Visoku gledanost ostvarila je i pobjeda Bosne i Hercegovine nad Katarom, koju je pratilo 458.840 gledatelja, uz udio u gledanosti od 40,35 posto.

Idući protivnik Vatrenih je reprezentacija Gane, s kojom se Hrvatska susreće u subotu, 27. lipnja 2026. Prijenos na HTV2 počinje u 22.50 sati.