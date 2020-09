Uvodić: Želim kroz svoj restoran oživiti 'jela za siromašne', a tajna zdravlja je u šljivovici...

<p>Iako je službeno u mirovini od lipnja ove godine <strong>Branko Uvodić</strong> (66), zaštitno lice emisije 'Lijepom našom', i dalje radi nesmanjenim tempom. Posljednjih tjedana vodio je četiri manifestacije u Slavoniji i Baranji, a za koji dan ide u Vinkovce gdje će voditi Vinkovačke jeseni. No, radostan je jer se 'Lijepom našom' vraća na ekrane.</p><p>- Jako mi je bilo stalo do te emisije jer je ona još jedini originalni proizvod HRT-a s tradicijom dugom 25 godina. Uspio sam se dogovoriti s rukovodstvom moje kuće i radit ćemo 'Lijepom našom' kao autorski projekt u kojem samo ja i redatelj nećemo biti na plaći, nego na autorskom ugovoru - kaže Uvodić koji je cijeli radni vijek proveo na televiziji.</p><p>Kako je rekao, emisiju radi 55 ljudi i to je jedno pravo poduzeće.</p><p>- Zahvaljujući ovoj emisiji oni će imati posao u vrijeme kad se jako malo snima i kad se svi boje za posao - kaže Uvodić koji je s ovom emisijom proputovao ne samo regiju, nego i cijeli svijet.</p><p>- Emisija pridonosi normalizaciji odnosa među ljudima, bili smo s njom odlično primljeni i u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH, u Crnoj Gori, Mađarskoj, Austriji, pa sve do Kanade i Australije - dodao je.</p><p>Branko Uvodić rođen je u Osijeku, a roditelji su se dvije godine kasnije preselili u Našice i tamo je živio sve do odlaska na fakultet u Zagreb 1973., pa je tu ostao i živjeti.</p><p>- Slavonija nikad nije izašla iz mene, pa i danas svi znaju da radim najbolji čobanac i kotlovinu. Tajna je i u mljevenoj crvenoj paprici od mog prijatelja Arpada iz Baranje - kaže voditelj koji je volio ljetovati u Komiži i zato obožava njihovu komišku pogaču.</p><p>- Radim na tome da otvorim restoran u kojem bi oživio i takva tzv. jela za siromašne, poput granatirmarša koje su spravljale moja mama i baka. Naravno, u ponudi bi bilo i bogatstvo autohtonih hrvatskih specijaliteta - otkrio je.</p><p>Na pitanje je li genetika 'krivac' za njegov mladalački izgled, Uvodić kaže:</p><p>- To vam je rad. Kad radite ne možete se opustiti.</p><p>A ima i recept za dobro zdravlje.</p><p>- Gutljaj-dva prave domaće šljivovice prije ručka, ako taj dan ne vozim.</p>