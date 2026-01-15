Obavijesti

Show

Komentari 0
USPJEH

Uz Hiddlestona i Laurieja: Sobin glumi sa svojim idolima u hit seriji 'The Night Manager'

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 2 min
Uz Hiddlestona i Laurieja: Sobin glumi sa svojim idolima u hit seriji 'The Night Manager'
Foto: Instagramž

Nakon 10 godina stiže druga sezona špijunske serije ‘The Night Manager’. Seriju su snimali od kraja 2024., a tad se Sobin pohvalio slikom s legendarnim Tomom Hiddlestonom

Admiral

Popularna špijunska serija “The Night Manager”, zbog koje su mnogi ostajali budni do sitnih sati, vratila se s drugom sezonom, gotovo deset godina nakon što je prva osvojila publiku i kritiku. Nova sezona donosi nastavak priče s proširenom glumačkom postavom, u kojoj se, uz Toma Hiddlestona i Hugha Laurieja, pojavljuju Olivia Colman, Diego Calva, Hayley Squires i Camila Morrone, ali i omiljeni hrvatski glumac Slavko Sobin.

Seriju su snimali od kraja 2024., a tad se Sobin pohvalio slikom s legendarnim Tomom Hiddlestonom, koji se proslavio 2011. ulogom Lokija u Marvelovu filmu “Thor”.

storyeditor/2026-01-15/469018385-2804094789761868-2033542534695655791-n.jpg
Foto: Instagramž
NOVI ŽIVOT Slavni Hrvati koji su pobjegli na selo: Slavko Sobin sadi povrće, a Dušan Bućan se bavi konjima
Slavni Hrvati koji su pobjegli na selo: Slavko Sobin sadi povrće, a Dušan Bućan se bavi konjima

Sobin je pod zajedničku fotografiju bio napisao: “Ja: ‘Hej, Tom, možemo li se slikati, ali mora izgledati kao da me voliš, poštuješ i cijeniš?’ Tom: ‘Ovako?’ Da, tako. Kakav glumac, kakav tip”. Dodao je i oznake “zadivljen” i “počašćen”.

Pozirao je zagrljen i s Oscarom nagrađenom glumicom Olivijom Colman (50), koja također glumi u “The Night Manageru”. Rekao je da mu je to jedna od najdražih glumica na svijetu, a sad je dobio priliku glumiti s njom. Na setu se zbližio i s Diegom Calvom te Camilom Morrone, bivšom djevojkom Leonarda DiCaprija.

Foto: Instagram

Sobin je prije za “InMagazin” govorio o seriji “The Night Manager”.

- Bilo mi je genijalno i poslovno i privatno, stvarno projekt na kojem radim je vjerojatno jedna od najvećih serija koje će izaći sljedeće godine, glumci s kojima radim su top - izjavio je tad. Seriju su snimali u Kolumbiji.

VELIKI INTERVJU ZA CAFE Slavko Sobin iskreno o glumi, obitelji i strastima: 'Da se pruži prilika - glumio bih Stallonea'
Slavko Sobin iskreno o glumi, obitelji i strastima: 'Da se pruži prilika - glumio bih Stallonea'

Podsjetimo, prva sezona, nastala prema romanu Johna le Carrea, vrlo je brzo stekla status jednog od hitova godine, ponajprije zahvaljujući snažnoj glumačkoj postavi, atmosferičnoj režiji i napetom narativu.

U središtu priče bio je Jonathan Pine, bivši vojnik i noćni menadžer luksuznog hotela, kojeg tumači Tom Hiddleston, upleten u opasnu igru međunarodne trgovine oružjem. Serija je rezultirala s ukupno 36 nominacija za nagrade te je osvojila dva Emmyja i tri Zlatna globusa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nova djevojka Mate Rimca: Previše mi je medijske pažnje
ZA 24SATA

Nova djevojka Mate Rimca: Previše mi je medijske pažnje

Mate Rimac potaknuo je nagađanja o novoj vezi nakon što se u zagrebačkom HNK-u držao za ruke s Barbarom Kotarski, koja te navode nije demantirala
FOTO Mate Rimac pokazao novu djevojku, držali su se za ruke
ZAJEDNIČKI IZLAZAK

FOTO Mate Rimac pokazao novu djevojku, držali su se za ruke

U srijedu navečer u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održan je gala koncert "Glazbeni te zove!", a na njemu je uživao i Mate Rimac s novom djevojkom. Zagonetna dama stajala je uz Matu, a par nije skrivao naklonost držeći se za ruke.
Tko je nova cura Mate Rimca?
S LJEPOTICOM BIO U HNK

Tko je nova cura Mate Rimca?

Mate Rimac razveo se sredinom 2024. godine, a čini se kako sada ima novu djevojku. S njome je došao u HNK na koncert gdje su se držali za ruke. Evo tko je ona...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026