Uz Hiddlestona i Laurieja: Sobin glumi sa svojim idolima u hit seriji 'The Night Manager'

Popularna špijunska serija “The Night Manager”, zbog koje su mnogi ostajali budni do sitnih sati, vratila se s drugom sezonom, gotovo deset godina nakon što je prva osvojila publiku i kritiku. Nova sezona donosi nastavak priče s proširenom glumačkom postavom, u kojoj se, uz Toma Hiddlestona i Hugha Laurieja, pojavljuju Olivia Colman, Diego Calva, Hayley Squires i Camila Morrone, ali i omiljeni hrvatski glumac Slavko Sobin.

Seriju su snimali od kraja 2024., a tad se Sobin pohvalio slikom s legendarnim Tomom Hiddlestonom, koji se proslavio 2011. ulogom Lokija u Marvelovu filmu “Thor”.

Foto: Instagramž

Sobin je pod zajedničku fotografiju bio napisao: “Ja: ‘Hej, Tom, možemo li se slikati, ali mora izgledati kao da me voliš, poštuješ i cijeniš?’ Tom: ‘Ovako?’ Da, tako. Kakav glumac, kakav tip”. Dodao je i oznake “zadivljen” i “počašćen”.

Pozirao je zagrljen i s Oscarom nagrađenom glumicom Olivijom Colman (50), koja također glumi u “The Night Manageru”. Rekao je da mu je to jedna od najdražih glumica na svijetu, a sad je dobio priliku glumiti s njom. Na setu se zbližio i s Diegom Calvom te Camilom Morrone, bivšom djevojkom Leonarda DiCaprija.

Foto: Instagram

Sobin je prije za “InMagazin” govorio o seriji “The Night Manager”.

- Bilo mi je genijalno i poslovno i privatno, stvarno projekt na kojem radim je vjerojatno jedna od najvećih serija koje će izaći sljedeće godine, glumci s kojima radim su top - izjavio je tad. Seriju su snimali u Kolumbiji.

Podsjetimo, prva sezona, nastala prema romanu Johna le Carrea, vrlo je brzo stekla status jednog od hitova godine, ponajprije zahvaljujući snažnoj glumačkoj postavi, atmosferičnoj režiji i napetom narativu.

U središtu priče bio je Jonathan Pine, bivši vojnik i noćni menadžer luksuznog hotela, kojeg tumači Tom Hiddleston, upleten u opasnu igru međunarodne trgovine oružjem. Serija je rezultirala s ukupno 36 nominacija za nagrade te je osvojila dva Emmyja i tri Zlatna globusa.