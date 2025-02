Uz početak novog Knjazova serijala 'Znamo što jedemo': Hvala za burek. Burek sa sirom

Već nas dugo uveseljava, pa slobodno se može reći i oplemenjuje svojim uradcima. Veselimo se njegovim novim projektima, serijalima. Riječ je o Robertu Knjazu. Upravo je počeo njegov novi uradak, dokumentarna serija 'Znamo li što jedemo'. Hrana je normalnom čovjeku iznimno važna, tja, vezana je uz najvažnije životne događaje, od rođenja, preko rođendana, svadbi, pa i lijepih rastava, do sprovoda, karmine se znaju pretvoriti u dobar tulum i gastronomski doživljaj, ako ih znate dobro organizirati.

I sad je dobri stari Knjaz napravio dokumentarac 'Znamo li što jedemo'. I već u prvoj epizodi pogodio poput kakvog alkara - u sridu. Vole Hrvati misliti da imaju najljepše more, žene, da imaju najbolje vino, maslinovo ulje... tomu nije u svemu baš tako, iako smo u samome vrhu, to je istina. Vole, nadalje, misliti da je HDZ nešto dobro za ovu državu, ali vole misliti i da smo pravi gurmani, da imamo puno domicilnih specijaliteta, kao i da je burek jelo koje ide samo s mesom.

E, onaj dobri stari Knjaz potrudio se dokumentirati da tomu nije tako, da postoji i burek sa sirom, recimo, pa i burek sa špinatom ili lećom, saznajemo u emisiji. Jer 'burek je opće ime kategorije jela koje se pravi s jufkom, koji je tanki sloj tijesta...'. To je, a i najvažnije, Knjaz saznao u 'pradomovini bureka' - u Turskoj. Tako da ne valja slušati one koji pametuju da 'ne postoji burek sa sirom, to je sirnica'. Pamtimo i danas Knjazove emisije kao što su 'Zaleđe', 'Svlačionica', 'Mjenjačnica', 'Najveće svjetske fešte', 'Pametan kao kokoš, tvrdoglav kao magarac', 'Osjećaji', 'Knjaz kod Vatrenih'... I u svima je donio nešto novo i zanimljivo, a još k tomu, ne budi škrt, i zabavno. Tako je i s ovim novim serijalom, ako se po jutru dan poznaje...