Uz Travoltu je osvojila svijet, a njezina najveća borba odvijala se daleko od filmskih kamera

Olivia Newton-John rođena je 26. rujna 1948. godine u Cambridgeu u Engleskoj, no odrasla je u Melbourneu u Australiji. Tijekom karijere duge nekoliko desetljeća ostvarila je velik uspjeh kao pjevačica i glumica, a svjetsku slavu stekla je ulogom Sandy u filmskom mjuziklu "Briljantin" iz 1978. godine. Osim umjetničkog rada, velik dio života posvetila je podizanju svijesti o raku dojke, humanitarnom djelovanju i zaštiti okoliša.

Glazbom se počela baviti još kao tinejdžerica. Sredinom 60-ih preselila se u Englesku, gdje je nastupala u klubovima i televizijskim emisijama te postupno gradila profesionalnu karijeru. Veliki proboj na američkom tržištu ostvarila je početkom 70-ih. Njezin treći samostalni album "Let Me Be There", objavljen 1973. godine, donio joj je znatnu popularnost, a naslovna pjesma osvojila je Grammy za najbolju žensku country vokalnu izvedbu.

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Uslijedilo je razdoblje velikih glazbenih uspjeha. Pjesme poput "Have You Never Been Mellow" i "I Honestly Love You" osvajale su vrhove country i pop ljestvica, a upravo joj je "I Honestly Love You" donijela neka od najvažnijih priznanja u karijeri, uključujući Grammy za snimku godine.

Svjetska slava uz "Briljantin"

Prekretnica u njezinoj glumačkoj karijeri dogodila se 1978. godine, kada je uz Johna Travoltu nastupila u filmskoj adaptaciji popularnog mjuzikla "Grease". Newton-John utjelovila je Sandy, pristojnu i romantičnu djevojku koja se zaljubljuje u buntovnog Dannyja Zuka, kojeg je glumio Travolta. Radnja smještena u pedesete godine prošlog stoljeća, upečatljive pjesme i kemija glavnih glumaca osvojili su publiku diljem svijeta.

Film je postao jedan od najpoznatijih mjuzikala u povijesti kinematografije, a Olivia Newton-John međunarodna zvijezda. Lik Sandy ostao je neraskidivo povezan s njezinim imenom, dok su pjesme iz filma postale nezaobilazan dio popularne kulture.

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Nakon ogromnog uspjeha "Briljantina", Newton-John pokušala je nastaviti filmsku karijeru mjuziklom "Xanadu" iz 1980. godine. Film, koji je kombinirao tada popularne trendove diska i rolanja, nije ostvario očekivani uspjeh. Ipak, njegova je glazba bila znatno uspješnija, a pjesma "Magic" postala je veliki hit. S vremenom je i sam "Xanadu" stekao kultni status.

Početkom osamdesetih Newton-John ponovno je promijenila smjer svoje karijere. Albumom "Physical" iz 1981. predstavila je odvažniji, senzualniji i više sportski imidž, znatno udaljen od nevine Sandy iz "Briljantina". Naslovna pjesma postala je jedan od najvećih hitova njezine karijere i jedno od prepoznatljivih glazbenih obilježja tog razdoblja.

Život izvan pozornice

Sredinom osamdesetih njezina se glazbena karijera postupno smirila, a Newton-John sve se više posvećivala privatnom životu i poslovnim projektima. Pokrenula je lanac trgovina odjećom Koala Blue, a 1984. godine udala se za glumca Matta Lattanzija, kojeg je upoznala tijekom rada na filmu "Xanadu". Dvije godine poslije dobili su kćer Chloe Rose. Njihov brak završio je razvodom 1995. godine.

Jedan od najtežih trenutaka u životu Olivije Newton-John dogodio se 1992. godine, kada joj je dijagnosticiran rak dojke. Podvrgnula se liječenju koje je uključivalo kemoterapiju i djelomičnu mastektomiju. Iskustvo bolesti snažno je utjecalo na njezin kasniji život, umjetnost i humanitarni rad.

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Nakon liječenja snimila je album "Gaia", objavljen 1994. godine, a krajem desetljeća ponovno se našla u središtu pozornosti zahvaljujući obilježavanju 20. godišnjice "Briljantina". Godine 1998. objavila je album "Back with a Heart", na kojem se našla i nova verzija njezina velikog hita "I Honestly Love You".

Svoje iskustvo borbe s bolešću pretočila je i u glazbu. Album "Stronger than Before" iz 2005. godine bio je posebno povezan s temama nade, hrabrosti i života s rakom. Dio prihoda namijenila je istraživanju raka, a na albumu se našla i pjesma "Can I Trust Your Arms", koju je napisala zajedno s kćeri Chloe.

Godinu poslije objavila je "Grace and Gratitude", album zamišljen kao opuštajuće i inspirativno glazbeno iskustvo povezano s njezinim interesom za zdravlje i dobrobit. Newton-John nastavila je nastupati, ali je istodobno sve više vremena posvećivala humanitarnim projektima.

Borba protiv raka i humanitarni rad

Jedan od njezinih najznačajnijih projekata bila je kampanja za izgradnju centra za liječenje i istraživanje raka u Melbourneu. Kako bi prikupila sredstva, sudjelovala je u humanitarnoj šetnji duž Kineskog zida zajedno s drugim osobama koje su se suočile s rakom. S tim je projektom bio povezan i album "A Celebration in Song" iz 2008. godine.

Newton-John i John Travolta ponovno su surađivali 2012. godine na božićnom albumu "This Christmas", na kojem su izveli niz poznatih blagdanskih pjesama. Iste godine njezina se bolest ponovno pojavila, što tada nije javno objavila.

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U svibnju 2017. godine morala je odgoditi sjevernoameričku turneju nakon što je otkriveno da se rak vratio i proširio na donji dio leđa. Podvrgnula se zračenju te je uz medicinsko liječenje govorila i o korištenju različitih komplementarnih pristupa. Unatoč ozbiljnosti bolesti, u javnim nastupima nastojala je zadržati optimističan pogled na budućnost.

U rujnu 2018. otkrila je da se s rakom suočava treći put. Govorila je o tumoru u području kralježnice i liječenju zračenjem, kao i o prehrani te korištenju ulja kanabisa radi ublažavanja bolova. Njezina dugogodišnja borba s bolešću dodatno ju je motivirala da promiče prevenciju, istraživanje raka i kvalitetniju skrb za oboljele.

Osim borbe protiv raka dojke, Newton-John podržavala je brojne humanitarne i ekološke inicijative. Njezin javni rad tako je s vremenom prerastao granice glazbe i filma, a iskustvo bolesti koristila je kako bi ohrabrila druge oboljele i njihove obitelji.

Ljubav, obitelj i privatne tragedije

Privatni život Olivije Newton-John također je bio obilježen teškim trenucima. Nakon završetka braka s Mattom Lattanzijem bila je u dugogodišnjoj vezi s Patrickom McDermottom. On je 2005. godine nestao nakon što se nije vratio s ribolova uz kalifornijsku obalu. Njegov misteriozni nestanak godinama je bio predmet istraga i brojnih medijskih nagađanja.

Tri godine poslije Newton-John udala se za američkog poduzetnika Johna Easterlinga. Par je u lipnju 2008. održao privatnu duhovnu ceremoniju u Peruu, nakon čega je uslijedilo i službeno vjenčanje na Floridi. Ostali su zajedno do njezine smrti.

Olivia Newton-John preminula je 8. kolovoza 2022. godine u dobi od 73 godine.