Reality zvijezda i starleta Katie Price (42) je shrvana. Donijela je odluku da sina Harveya (18) preseli u ustanovu za cjelodnevnu skrb, koja je namijenjena ljudima s poteškoćama u učenju. Želi da bude samostalniji i nauči nove vještine. Harvey, inače, ima autizam te ga glasna buka ili lupanje vrata mogu dovesti do nepredvidivog udaranja glavom u zid ili razbijanja prozora.

- Ova odluka mi slama srce. Ne želim da misli da ga se želim riješiti - rekla je Katie za The Sun, koja je Harveya odgajala kao samohrana majka. Prebolna joj je, kaže, činjenica da neće više toliko vremena provoditi zajedno, ali je to najbolja prilika za Harveya da ima samostalan život.

Proteklih šest mjeseci posjećivali su razne ustanove za djecu s autizmom i teškoćama u učenju. Nadaju se kako će Harvey donijeti ispravnu odluku ove godine.

- Uznemirujuće je to što ga neću viđati svaki dan, ali ovo je najbolje za njega. Moramo misliti pozitivno - govori Katie. Za njezinog sina će, kaže, biti dobro što će se socijalizirati s drugim ljudima.

- Privikavam ga na to da ne mogu biti uz njega po cijele dane, ali me onda nazove i kaže da me treba pa potrčim do njega - prepričava Katie.

Kateinih ostalih četvero djece uzbuđeni su zbog okretanja nove stranice u Harveyevu životu, ali će im teško pasti odvojenost od njega. Također, reality zvijezda strahuje da će Harvey imati napadaj u javnosti ako ne bude prihvaćen.

Katie bi voljela da Harvey ima vlastitu kuhinju, kupaonicu i sobu.

- Tamo bi trebao živjeti dok ne bude imao 25 godina. Potreban mu je vlastiti prostor kako bi učio i ostao u formi. Moram mu osigurati pomoć koju zaslužuje jer će umrijeti ako ne bude vježbao. Mora smršavjeti. Nismo još počeli zajedno vježbali, a njegovo disanje je sve gore. Ali tamo će moći plivati i vježbati s profesionalcima. Nadam se i da će naći prijatelje s kojima će se družiti, ali ako vikendom ne bude imao planova uvijek može doći kući - rekla je Katie.