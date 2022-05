Val Kilmer vraća se u 'Top Gun': Zbog raka je izgubio glas, a u filmu mu je ponovno vraćen

Val Kilmer (62) postao je svjetski poznat nakon što je utjelovio Toma 'Icemana' Kazanskog, u prvom nastavku 'Top Guna' iz 1986. godine. Nakon 'Top Guna' imao je mnoštvo zapaženih uloga poput Jima Morrisona u filmu 'The Doors' iz 1991. i Brucea Waynea u 'Batman zauvijek' iz 1995. Valova reputacija u njegovim najboljim danima bila je loša, a navodno je s njim bilo jako teško raditi.

- Nisam htio ulogu u 'Top Gunu'. Nije me bilo briga za taj film. Priča me nije zanimala - napisao je Kilmer u svojim memoarima iz 2020. 'I'm Your Huckleberry' pa objasnio:

- Moj agent, koji je također zastupao Toma Cruisea (59), u osnovi me je natjerao da barem upoznam redatelja Tonyja Scotta - rekao je Kilmer, pa ispričao da se nije nimalo trudio na audiciji, no da je zavolio ulogu čim ju je dobio, piše People.

Iako je obolio ranije, rak grla s kojim se borio u javnosti je bio potvrđen tek 2017., a zbog njega glumac je ostao bez glasa.

- Zahvalan sam cijelom timu u Sonanticu koji je maestralno obnovio moj glas na način koji nikad nisam mogao zamisliti. Kao ljudskim bićima, sposobnost komuniciranja je srž našeg postojanja, a učinci raka grla otežali su drugima da me razumiju. Prilika da ispričam svoju priču, glasom koji se čini autentičnim i poznatim, nevjerojatno je poseban dar - rekao je Kilmer.

Tvrtka je od 40 različitih glasova izabrala najbolji, a rezultat je svojom sličnosti originalu jako dirnuo Valovog sina Jacka.

- Nakon što smo mu predstavili stvoreni glasovni model Jack bio je prilično dirnut jer je nakon puno godina čuo tatin glas - izjavio je suosnivač tvrtke Sonatic, John Flynn.

Kilmer se borio da se njegov lik Icemana vrati u novi nastavak 'Top Guna', a s novom tehnologijom u filmu će imati svoj stari glas.

- Uvijek sam mu se divio, puno mi znači što smo ponovno radili skupa i što se vratio - rekao je Cruise o starom prijatelju.

Suparništvo između Icemana i Mavericka bio je nezaboravan dio prvog filma. Drago mi je što ćemo moći pokazati razvoj tog odnosa - rekao je redatelj nastavka, Joseph Kosinski.

Scena u kojoj se Iceman vraća u fil, dobila je izvrsne ocjene od kritičara i emotivno utjecala na mnoštvo fanova koji jedva čekaju vidjeti zvijezde u akciji.

Kilmer je u mladosti bio u vezi s legendarnom pjevačicom Cher (75), Angelinom Jolie (46) i manekenkom Cindy Crawford (56).

