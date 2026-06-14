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FOTO Od Poljuda do Americane, Valentina Miletić oduzima dah. Ovo su njezina modna izdanja

Valentina Miletić postala je nezaobilazno lice na malim ekranima u Hrvatskoj kada su sportski događaji u pitanju. Posljednjih godina pokriva HNL utakmice i FNC događaje, a sad je zvijezda HRT-ove emisije za Svjetsko prvenstvo
FOTO Od Poljuda do Americane, Valentina Miletić oduzima dah. Ovo su njezina modna izdanja
Valentina Miletić (35) jedno je od najpoznatijih televizijskih lica u hrvatskom sportu. | Foto: HRT/Screenshot
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Valentina Miletić (35) jedno je od najpoznatijih televizijskih lica u hrvatskom sportu. | Foto: HRT/Screenshot
Komentari 48

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