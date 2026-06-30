Valentina Miletić pokazala novu haljinu, a svi se pitaju odakle je

Sportska novinarka i voditeljica, Valentina Miletić, u zadnje vrijeme pažnju ne plijeni samo pojavljivanjem pred kamerama, nego i svojim modnim izborima. Ovoga puta je putem Instagram storyja podijelila najnoviju kombinaciju, bijelu usku haljinu hrvatskog brenda 'Cataleya'.

Foto: screenshoot/Instagram

- Dvadeseta Americana je iza nas. Samo nek nas isprate rezultati naših i odradit će se bez problema i preostalih dvadeset - napisala je voditeljica.

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Cijeli 'look' upotpunila je zlatnim sandalama na visoku petu te raspuštenom kosom s laganim valovima. Miletić je, inače, velika ljubiteljica hrvatskih brendova haljina pa ju tako često možemo vidjeti kako nosi kreacije hrvatskih modnih dizajnera.

Vlasnica brenda 'Cataleya' je Martina Ješe, supruga bivšeg hrvatskog nogometaša, Vedrana Ješe koji zajedno s Miletić komentira utakmice ovog Svjetskog prvenstva. I sama Martina je nedavno za 100. rođendan HRT-a obukla istu haljinu 'Alina' čija se cijena kreće oko stotinjak eura.

Voditeljica je i haljine istog brenda nosila u nekoliko navrata u emisiji, pa tako i u prijenosu nakon pobjede Hrvatske nad Ganom proteklog vikenda. Njezina je plava haljina tada postala tema razgovora.

- Najbolja utakmica, najpametnija igra, u pravo vrijeme su pokazali da je karakter došao na naplatu, iznad svega. Da je Goethe bio u pravu kad je rekao da se talent razvija u miru, a karakter u oluji. Danas je bila oluja, ali smo je priveli kraju, pobijedili smo i oluju. I došli smo čak na nivo haljine Valentine, koja je bez konkurencije najljepša 17. dan tek! Ne znam što je čekala - rekao je gost u studiju Tomislav Ivković. Njegova je izjava potaknula rasprave na društvenim mrežama, a mnogi su se korisnici složili kako je ona bila neprimjerena.