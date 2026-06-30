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ZABLISTALA U BIJELOM

Valentina Miletić pokazala novu haljinu, a svi se pitaju odakle je

Piše Maša Mai Čigir,
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Valentina Miletić pokazala novu haljinu, a svi se pitaju odakle je
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Foto: screenshot/HRT
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Valentina Miletić pokazala je novu modnu kreaciju koju je nosila u emisiji posvećenoj nogometu

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Sportska novinarka i voditeljica, Valentina Miletić, u zadnje vrijeme pažnju ne plijeni samo pojavljivanjem pred kamerama, nego i svojim modnim izborima. Ovoga puta je putem Instagram storyja podijelila najnoviju kombinaciju, bijelu usku haljinu hrvatskog brenda 'Cataleya'.

Iza TV sjaja Valentina iza kulisa pokazala duge noge samo u dresu, a pred kamerama blista u kreacijama
Valentina iza kulisa pokazala duge noge samo u dresu, a pred kamerama blista u kreacijama
Foto: screenshoot/Instagram

- Dvadeseta Americana je iza nas. Samo nek nas isprate rezultati naših i odradit će se bez problema i preostalih dvadeset - napisala je voditeljica.

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Foto: Instagram

Cijeli 'look' upotpunila je zlatnim sandalama na visoku petu te raspuštenom kosom s laganim valovima. Miletić je, inače, velika ljubiteljica hrvatskih brendova haljina pa ju tako često možemo vidjeti kako nosi kreacije hrvatskih modnih dizajnera.

Vlasnica brenda 'Cataleya' je Martina Ješe, supruga bivšeg hrvatskog nogometaša, Vedrana Ješe koji zajedno s Miletić komentira utakmice ovog Svjetskog prvenstva. I sama Martina je nedavno za 100. rođendan HRT-a obukla istu haljinu 'Alina' čija se cijena kreće oko stotinjak eura.

Voditeljica je i haljine istog brenda nosila u nekoliko navrata u emisiji, pa tako i u prijenosu nakon pobjede Hrvatske nad Ganom proteklog vikenda. Njezina je plava haljina tada postala tema razgovora. 

PRESLATKO! FOTO Pljuštali komentari na račun Valentinine haljine, a ona u studio dovela 'voljenog'
FOTO Pljuštali komentari na račun Valentinine haljine, a ona u studio dovela 'voljenog'

- Najbolja utakmica, najpametnija igra, u pravo vrijeme su pokazali da je karakter došao na naplatu, iznad svega. Da je Goethe bio u pravu kad je rekao da se talent razvija u miru, a karakter u oluji. Danas je bila oluja, ali smo je priveli kraju, pobijedili smo i oluju. I došli smo čak na nivo haljine Valentine, koja je bez konkurencije najljepša 17. dan tek! Ne znam što je čekala - rekao je gost u studiju Tomislav Ivković. Njegova je izjava potaknula rasprave na društvenim mrežama, a mnogi su se korisnici složili kako je ona bila neprimjerena. 

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Komentari 1
Valentina iza kulisa pokazala duge noge samo u dresu, a pred kamerama blista u kreacijama
Iza TV sjaja

Valentina iza kulisa pokazala duge noge samo u dresu, a pred kamerama blista u kreacijama

Nema visokih potpetica ni elegantne haljine. Umjesto toga, hrvatski dres, lopta u krilu i široki osmijeh. Tako je sportska novinarka Valentina Miletić dočekala novo uključenje iz HRT-ova studija. Splićanka godinama uređuje i vodi emisije na MAXSportu, a posljednjih tjedana uz Marka Šapita vodi HRT-ovu emisiju 'Americana', posvećenu nogometnom ludilu, Svjetskom prvenstvu.
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'To je neprimjereno': Svi pričaju o ovom komentaru kojeg je u studiju dobila Valentina Miletić

'Došli smo čak na nivo haljine Valentine, koja je bez konkurencije najljepša 17. dan tek! Ne znam što je čekala', rekao je u emisiji Americana Tomislav Ivković voditeljici Miletić

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