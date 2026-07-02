Valentina ponovno oduzima dah: Evo što je odjenula za susret Hrvatske i Portugala

Sportska novinarka i voditeljica Valentina Miletić iz večeri u večer oduševljava svojim stajlingom, a za utakmicu Hrvatske protiv Portugala odabrala je elegantnu plavu haljinu domaćeg modnog brenda Cataleya, a iza kojeg stoji Martina Ješe.

Lijepa voditeljica već je prije nosila haljine istog brenda, no što god da odjene, stoji joj kao saliveno. Gledatelji su je navikli vidjeti sređenu od glave do pete za stolom u studiju, a svi s nestrpljenjem očekuju iduće izdanje emisije i novi modni odabir talentirane novinarke.