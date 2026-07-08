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PORUKA PODRŠKE I ZAHVALNOSTI

Valentina Miletić posvetila je objavu bivšem izborniku Daliću

Piše Maša Mai Čigir,
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Valentina Miletić posvetila je objavu bivšem izborniku Daliću
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Foto: Instagram
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Novinarka se oprostila od Zlatka Dalića koji je otišao s klupe izbornika hrvatske nogometne reprezentacije

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Sportska novinarka i voditeljica emisije posvećene Svjetskom prvenstvu, Valentina Miletić, najnoviju objavu na Instagramu posvetila je Zlatku Daliću.

- Svjetsko srebro, svjetska bronca, medalja u Ligi nacija ali i ono najbitnije - osjećaj ponosa koji se ne može opisati riječima. To je ono što ostaje iza Zlatka Dalića. Nakon devet godina zatvara se jedno veliko poglavlje hrvatskog nogometa, poglavlje koje nam je svima donijelo sreće i radosti kao nikad ništa ranije i zato hvala na svim emocijama koje smo proživjeli uz ovu reprezentaciju i sretno u novim izazovima. Bila je privilegija odraditi ovaj posljednji razgovor….- napisala je.

Podsjetimo, nakon ispadanja Hrvatske sa Svjetskog prvenstva, Zlatko Dalić napustio je klupu izbornika reprezentacije, koju je vodio od 2017. godine. Hrvatska je nastup na Svjetskom prvenstvu završila u šesnaestini finala porazom od Portugala 2:1 te je ovo bilo prvo Svjetsko prvenstvo s kojega se Dalić nije vratio s medaljom.

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