Valentinu iz 'Ljubavi na selu' tuže za narušavanje reda i mira širenjem lažnih vijesti o koroni

Sad kad odem u ćeliju 30 dana i odmorim mozak od svih. Reći ću im da me mogu zatvoriti jedino s mobitelom jer ja bez njega ne mogu, rekla je Valentina, koju, čini se, ne brine novonastala situacija

<p><strong>Valentina Tijan </strong>(26), gledateljima poznata po sudjelovanju u emisiji 'Ljubav je na selu' nakon koje se udala za farmera <strong>Vatroslava Tijana </strong>(41), na svoju adresu dobila je optužni prijedlog. U periodu od 10 . do 13. travnja, kako piše u dokumentu, Valentina je narušila javni red i mir izmišljanjem i širenjem lažnih vijesti o opasnostima od zaraze virusom COVID-19 na području Ražanca. Na društvenoj mreži Facebook objavila je tekst u kojemu piše: "Trenutno su opasne tete iz dućana u Ražancu jer je cijela zaražena obitelj iz Ražanca pohodila sve dućane u Ražancu, ljekarnu, mesnicu i vjerojatno sve što radi u Ražancu".</p><p>No, na tome nije stala pa je stavila objavu u kojoj je pisao: "Danas ovakav doručak jer su nam mjesne trgovine i pekare zaražene". Uz to je priložila fotografiju što je poslužila za doručak. U tom nizu bila je još jedna objava: "Brzinom munje izbrisali su moju objavu uštipaka na grupi jer sam stavila da nam je to doručak jer u trgovine i pekare trenutno ne idemo jer su zaraženi". Cijeli taj sadržaj bio je javno dostupan. </p><p>O cijeloj pritužbi oglasila se i sama Valentina.</p><p>- Ja sam širila laži i vjerojatno je zbog mene rađena dezinfekcija u trgovini u Ražancu i izolacija svih radnica koje su bile u smjeni kad je bila dotična, neću je imenovati jer i nisam ni jednom dosad. Jako uzorna djelatnica bolnice pazila se maksimalno kao što je i izjavila u svojoj objavi na portalu. Haha, strašno. Još se ne mogu načuditi kakvih ljudi ima. I ja ću se zaposliti u bolnici jer očito tamo svatko može - napisala je sudionica realityja. </p><p>No, sa svojim sarkastičnim objavama nakon uručenog optužnog prijedloga nije prestala. </p><p>- Sad kad odem u ćeliju 30 dana i odmorim mozak od svih. Reći ću im da me mogu zatvoriti jedino s mobitelom jer ja bez njega ne mogu. Doktori mi je jednom dao dijagnozu da imam bolest mobitela - rekla je Valentina te naglasila kako će ovih dana obojiti kosu jer ne može nikuda ići s izrastom.</p><p>Komentiraju optužnog prijedloga pridružio se i njezin suprug.</p><p>- Nekada su nas 'hapsili' jer govorimo protiv Tita i partije, a danas nas privode Nezavisni i HDZ jer govorimo tračeve o koroni - napisao je Vatroslav. Tek se očekuje daljnji rasplet situacije, a nije poznato o kome je Valentina, navodno, širila laži da je zaražen korona virusom.</p>