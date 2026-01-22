Vampiri i blues: Evo o čemu se radi u filmu 'Sinners' i gdje ga možete pogledati već danas

Filmski svijet ostao je zapanjen nakon objave nominacija za 98. dodjelu nagrada Akademije. 'Sinners' (u prijevodu 'Grešnici'), epski horor redatelja Ryana Cooglera, osigurao je rekordnih 16 nominacija za Oscara i time se upisao u povijest kinematografije. Ovaj žanrovski hibrid, koji spaja elemente južnjačke gotike, vampirskog horora, mjuzikla i povijesne drame, postao je kulturološki fenomen o kojem svi pričaju.

No, o čemu se zapravo radi u filmu koji je uspio srušiti rekorde koje su desetljećima držali titani poput "Titanica" i "Sve o Evi"?

Radnja filma smještena je u 1932. godinu, u srce delte Mississippija, u brutalno doba rasne segregacije. Priča prati identičnu braću blizance i veterane Prvog svjetskog rata, Elijaha "Smokea" i Eliasa "Stacka" Moorea, koje u maestralnoj dvostrukoj ulozi tumači Michael B. Jordan. Nakon sedam godina provedenih u Chicagu, gdje su radili za kriminalce, braća se vraćaju u svoj rodni grad s novcem ukradenim od mafije. Njihov plan je jednostavan: kupiti staru pilanu i pretvoriti je u "juke joint" - mjesto gdje će lokalna crnačka zajednica moći pronaći utočište, glazbu i slobodu.

Njihov san ubrzo se pretvara u noćnu moru. Otvaranje lokala privlači ne samo lokalno stanovništvo, već i drevno, nadnaravno zlo, utjelovljeno u vampirima. Glazba, posebno blues, igra ključnu ulogu, djelujući kao duhovna sila.

S čak šesnaest nominacija za Oscara, 'Sinners' je srušio dugogodišnji rekord od 14 nominacija. Akademija, koja tradicionalno zazire od žanrovskih filmova, pogotovo horora, ovog je puta napravila povijesni presedan. Film je prepoznat u gotovo svim glavnim kategorijama, uključujući najbolji film, najbolju režiju za Ryana Cooglera, najbolji originalni scenarij, te glumačke nominacije za Michaela B. Jordana (njegova prva u karijeri), Wunmi Mosaku za najbolju sporednu glumicu i Delroyja Linda za najboljeg sporednog glumca.

Osim toga, film je dominirao i u tehničkim kategorijama, s nominacijama za fotografiju, montažu, scenografiju, kostimografiju, zvuk, vizualne efekte, šminku te originalnu glazbu Ludwiga Göranssona. Priznanje je dobio i u novouvedenoj kategoriji za najbolji casting, što svjedoči o snazi cjelokupnog glumačkog ansambla. Film je na svjetskim blagajnama zaradio preko 368 milijuna dolara.

Iako je od premijere imao snažnu podršku publike i uglavnom pozitivne kritike, bio je u velikoj mjeri zanemaren od strane drugih glasačkih tijela, poput Zlatnih globusa, gdje je osvojio samo dvije nagrade. Upravo zato je ovako velik broj nominacija za Oscara iznenadio mnoge.

Reakcije su, očekivano, podijeljene. Dok jedni slave hrabrost Akademije da nagradi žanrovski film koji se otvoreno bavi teškim temama američke povijesti, drugi smatraju da je broj nominacija pretjeran. Michael B. Jordan je u intervjuu za The Hollywood Reporter izrazio duboku zahvalnost.

​- Biti u tom društvu je osjećaj koji vas potvrđuje - rekao je Jordan, dodajući kako je uspjeh filma dokaz da umjetnici, kada im se pruži prilika, mogu stvoriti kino iskustva koja vraćaju ljude u dvorane.

Film 'Sinners' možete pogledati na HBO Maxu.