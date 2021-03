Splitska umjetnica na Dan žena na Karepovcu je imala performans. Olja 'vampirica' izašla je iz auta na crveni tepih među smeće. 'Gospođo, kako ste sve ovo postigli', pita ženski glas najpoznatiju domaću 'vampiricu'. 'Pa učlanila sam se u HDZ', odgovorila joj je Olja 'vampirica'.

Nedugo potom performans na splitskom smetlištu prekinula je policija. Oljin asistent imao je fantomku i plastični pištolj. Zaradio je prijavu za remećenje javnog reda i mira.

- Malo mi je to bilo smiješno. Po gradu ima kriminala koliko hoćeš, a nas hvataju. Svi pravi kriminalci su neuhvatljivi. To je isto jedna vrsta vampirizma, veliki igrači se štite međusobno - komentirala nam je Olja Einfalt Mihovilović.

Nekoliko dana potom proslavila je, kako kaže, svoj 638. rođendan. U njezinoj kući u Splitu slavila je uz tortu prekrivenu 'krvlju' u koju je bio zaboden 'nož', što je bio dio dekoracije, a predjelo je bio sendvič poslagan u obliku ljudskog kostura. Na rođendanu su bili i njezini zaštitari koji prate svaki njezin korak, a i 'svi znaju da sam razmažena', kaže Olja.

- Slavila sam vampirizam jer nam dobro ide, svi ga podržavamo. Moj rođendan je nebitan jer to je samo jedan u nizu stoljeća. Bitna je kritika društva. Zahvalila sam kolegama vampirima na odlično odrađenom poslu lani. Slavila sam u duhu sredine u kojoj živimo - kaže Olja.

Zanimalo nas je kako ljudi reagiraju na njezine performanse. Olja nam kaže da je oduševljena s reakcijama publike.

- Presretna sam. Većina je u početku mislila da mi nisu svi doma, pitali su se što ja to radim. Ali sad dobivam puno pozitivnih reakcija u inbox i jako im je smiješno to što radim. Pitaju me odakle mi mašta za sve te performanse. Društvo nam je puno nelogičnosti i provocira me da reagiram. Mogla bih svaki dan po tri performansa imati - zaključila je Olja.