Olja Einfalt Mihovilović (58) se prije nekoliko dana našla na meti hakera. Naime, na njezinom Instagram profilu, na kojem je prati preko 60 tisuća ljudi, nestala je profila fotografija i promijenjeno je ime, a sam je profil stavljen na prodaju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zvijezda showa 'Ljubav je na selu' ispričala nam je da ju je haker tražio 600 dolara (3780 kuna) kako bi joj vratio njen Instagram profil. Olja se odmah konzultirala sa svojim odvjetnikom i odlučila potražiti pomoć policije.

Čini se kako je 'vampirica' ipak uspjela stati na kraj nepoznatom hakeru, te joj je sada vraćen njezin Instagram profil. Odmah je objavila nekoliko storyja i video isječak iz epizode 'Večere za 5' u kojoj je sudjelovala prošle godine.

U spomenutom videu Olja priča kako je njezina najveća mora upravo da joj netko hakira Instagram profil.

- Nekad se noću probudim sva vlažna i mokra, sanjala sam da mi je netko hakirao Instagram. To mi je grozno, to je stvarno noćna mora. Da se probudim i vidim da više nemam svoj 'Instač', a toliko sam se trudila oko njega - ispričala je Olja tom prilikom kolegama iz emisije, ne sluteći kako će joj se upravo to i dogoditi.

- Ono kad ti se noćna mora ostvari. Napokon sam ponovno u igri - napisala je Einfalt u opisu videa.