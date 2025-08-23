Vanda Winter nam je otkrila: Osjećam posebnu slobodu kad mi daju da igram karaktere...

Pjevačicu i glumicu Vandu Winter (41) publika pamti po seriji 'Stella' Nove TV, briljira u mjuziklima 'Jadnici' i 'Six' u zagrebačkoj Komediji, ali i na koncertnim pozornicama gdje s jednakim žarom pjeva pop, evergreene, filmsku glazbu, ali i vlastite pjesme. Nakon deset godina pauze vraća se na male ekrane. Ove jeseni gledat ćemo je u RTL-ovoj seriji 'Sjene prošlosti', u kojoj će utjeloviti tajanstvenu i nepredvidivu Gloriju.

- Ma super je bio osjećaj ponovno stati pred kamere! Sve se idealno poklopilo, pa mi je snimanje došlo taman kao osvježenje između dva projekta na sceni. Volim što godinama imam sreću igrati na pozornici, no raznolikost u angažmanima uvijek je dobrodošla - govori nam Winter.

Uloga Glorije intrigantna je već na prvi pogled. Riječ je o ženi koja dolazi u kvart i svojom pojavom unosi nemir među likove, ali i među gledatelje.

- Glorija je žena puna tajni. U postupcima je nepredvidiva i njezina linija obiluje obratima. Čini se proračunata i samodostatna, ali kako to već biva, ispod svega krije se i naličje... - objašnjava Vanda i dodaje kako se tijekom pripreme za ulogu oslonila na intuiciju i maštu.

- Ne mogu reći da se s njom poistovjećujem, ali sam je pred sobom nastojala ogoliti do razine s kojom možda mogu suosjećati. Vidjet ćemo na jesen koliko sam u tome uspjela! - kaže glumica kroz smijeh.

U seriji će se otkriti da Glorijini i motivi najčešće proizlaze iz prošlosti.

- Pozvati je u svoj život ima svoju cijenu, a kao i druga lica u seriji, pokreću je uglavnom sjene njezine vlastite prošlosti - dodaje Winter.

Foto: Tomislav Marić

Brzo se uklopila u ekipu, koja već ima jednu sezonu iza sebe.

- Iskreno, imala sam osjećaj kao da sam oduvijek s njima! Ekipa ispred i iza kamere toliko je uhodana i profesionalna da praznih hodova nije bilo, kao ni nejasnoća. Partneri su mi bili redom sjajni. Najviše scena imala sam s Markom Petrićem i Arijom Rizvić, s kojima sam se mogla i dobro zafrkavati i koncentrirano raditi, neke druge kolege sam prvi put upoznala, a posebno sam se razveselila licima iz ekipe koju pamtim iz starih projekata. Vlada dobra atmosfera na setu, ali i izvan. Sjećam se kad sam se s kolegicom Dajanom Čuljak vozila sa seta od Zaprešića do Dubrave, u sat vremena ubrzanog monologa uspjela je prepričati 190 epizoda serije. Sve u svemu, jedno lijepo iskustvo! - govori Vanda.

Kad se prisjeti svojih prvih televizijskih uloga, primjećuje koliko se promijenila.

- Zrelija sam i mirnija, možda jer brže prepoznajem i odvajam bitno od nebitnog. Ali i dalje mislim da imam što učiti o ovom poslu! Svaka uloga traži određeni nivo transformacije, čak i kad se to izvana možda ne vidi, a najteže je, kažu, igrati 'sebe'. Vizualne odmake jako volim jer maska, ako je dobra, pomaže i glumcu i ulozi. Kad mi daju da igram karaktere, osjetim posebnu slobodu i zabavlja me kad iznenadim publiku u izdanju koje od mene možda ne očekuju - govori Vanda.

Foto: Komedija/Novković

Osim na televiziji, Vanda oduševljava publiku i u kazalištu. U Komediji igra u hit-mjuziklu 'Six' autora Tobyja Marlowa i Lucy Moss, koji spaja elemente koncerta, stand-upa i pop glazbe, a na pozornici oživljava šest žena engleskoga kralja Henrika VIII. Predstava traje 75 minuta, a na sceni se ne staje.

- Tempo kojim smo radile do premijere bio je zaista žestok jer je svaka sekunda predstave koreografirana i nema prostora za improvizaciju. Cijelo vrijeme se paralelno pleše i pjeva, songovi su vokalno vrlo zahtjevni, a predstava kad krene, nema natrag! Moramo biti i u koncentraciji i u kondiciji. Ali je zato silno zabavno! 'Six' nije klasični mjuzikl, nego se nalazi na granici mjuzikla, showa i pop koncerta, tako da je i za nas u ansamblu i produkcijski za kazalište, kao i za publiku, nešto posve novo. Mislim da smo svi zajedno pomaknuli neke granice - kaže Winter.

Foto: Ines Novković

Vanda utjelovljuje Jane Seymour, treću Henrikovu ženu.

- Ona je jedina od šest kraljica koja se u svojoj lamentaciji ne odriče Henrika, nego brani svoje pravo da bezuvjetno voli i ostane odana ne samo svome muškarcu nego i svojem odabiru. Zanimljivo mi je zastupati je na sceni jer se iz današnje vizure takav stav po defaultu iščitava jedino kao patrijarhalan i nametnut, a mislim da s nekoga drugoga gledišta priča može ići i dalje od toga - objašnjava Winter.

Ulogu kraljica dijeli s još osam izvođačica, Frankom Batelić, Tarom Thaller, Nikom Ivančić, Dorom Masle, Sarom Vojičić, Irmom Dragičević, Vlatkom Kladarić i Ginom Damjanović. Ansambl na sceni diše kao jedno, a publika to prepoznaje.

- Volim što nam se publika veseli! Jednostavno postoji razlika u tome kad ljudi dođu na predstavu s namjerom da se prepuste, da sudjeluju, da uživaju i kad dođu formalno odraditi svoje pojavljivanje u teatru. Pritom 'Six' ima takvu energiju da čak i one koji na početku sjede prekriženih ruku, do kraja bez problema digne na noge! - ističe Vanda.

Foto: Ines Novković

Osim na sceni, Winter je ispunjena i privatno. Sa suprugom Ivanom Parlovom, trenerom juniorske ekipe NK Gorica, ima sina Fabijana.

- Obitelj i Komedija u kojoj sam zaposlena moj su prioritet. Sve druge angažmane, uključujući gostovanja u drugim kazalištima, snimanja, sinkronizacije, koncerte, svoju glazbu..., slažem oko toga u skladu s vremenom koje mi - i ako mi - preostane. Radim puno i to mi je super! No imam i višestruku potporu u privatnom životu - ističe Vanda.

Suprugova podrška, dodaje, znači joj sve.

- Moj Ivan i ja smo 11 godina zajedno, od toga nepunih deset u braku i, uz našeg sina, on mi je sve - govori pjevačica i glumica. A njihov sin Fabijan na mamine uloge gleda jednostavno.

- Registrira sve i neke stvari su mu zanimljive, ali nije impresioniran i mislim da je to normalno. Za sebe govori da ne želi biti 'poznat' - kaže Vanda.

Foto: Tomislav Marić

Kad se ugase svjetla pozornice i završe snimanja, najdraže joj je povući se u svoj svijet.

- Posao glumca i izvođača se obično obavlja pod velikom količinom adrenalina koji kamuflira osjećaj umora, tako da na kraju svakog procesa iscrpljenost dođe kao plimni val. Velike su oscilacije svega u pitanju, pa mi onda najviše paše povući se u svoj svijet i samo uživati u normalnoj životnoj rutini - dodaje Winter, pred kojom je nova bogata sezona.

- Nakon premijere ‘Sixa’ i ‘Sjena’ počeli smo u Komediji s probama za novu dramsku premijeru adaptacije romana Jane Austin ‘Ponos i predrasude’. Odmah nakon ljetne pauze još jedan Komedijin hit, mjuzikl ‘Jadnici’, gostovat će na ljubljanskim Križankama, a nakon povratka iz Slovenije na redu su mi koncerti u suradnji sa Zagrebačkom filharmonijom i KD Vatroslav Lisinski - Disneyeva ‘Čarobna filmska glazba’ - najavljuje Vanda.

Foto: Tomislav Marić

Posebno je veseli i njezin prvi album: 'Tu negdje trebao bi onda izaći i moj prvi album u izdanju Dallas Recordsa, koji sam prije ljeta napokon završila. Bit će vrlo uzbudljivo!'. A na pitanje o ulozi iz snova ne okoliša.

- Ništa konkretno. Otvorena sam i veselim se svemu što će doći! - kaže Vanda Winter.