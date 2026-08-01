Obavijesti

Show

Komentari 0
'TERRIBLE TWO'

Vanessa Hudgens o izazovima s dvoje male djece: 'Luda kuća'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Vanessa Hudgens o izazovima s dvoje male djece: 'Luda kuća'
6
Foto: instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Glumica je otkrila kako 'preživljava' dane s dvoje male djece, od kojih starije ima dvije godine, što zna biti vrlo izazovno

Admiral

Glumica i pjevačica Vanessa Hudgens (37) proživljava intenzivno razdoblje roditeljstva. U iskrenoj objavi na Instagramu otkrila je da se sa svoje dvoje male djece suočava s fazom poznatom kao "grozne dvije godine", koja mnogim roditeljima predstavlja veliki izazov.

Glumica je na svom Instagram Storyju podijelila fotografiju na kojoj pokazuje palac gore, a uz nju je napisala: "Grozne dvije godine u punom su jeku kod nas". Dodala je i sarkastičan komentar: "JAKO zabavno".

Foto: instagram

Vanessa je već ranije majčinstvo opisala kao "najtežu stvar koju sam ikad radila u životu", ali i kao nešto što ju je duboko prizemljilo i natjeralo da usvoji potpuno drugačiji životni tempo. Hudgens je majčinstvo nazvala i "doslovno najiscrpljujućom stvari na cijelom planetu", no istovremeno je izrazila duboku ljubav prema novoj životnoj fazi.

Vanity Fair Oscar Party
Foto: Doug Peters

Hudgens i njezin suprug, profesionalni igrač bejzbola Cole Tucker, roditelji su dvoje djece. Prvo dijete, sina, dobili su u srpnju 2024., a kćer je na svijet stigla u studenom 2025. godine. Par, koji se vjenčao u meksičkom Tulumu u prosincu 2023., odlučio je imena svoje djece zadržati u privatnosti. Krajem prošle godine, glumica se na društvenim mrežama osvrnula na veliku životnu promjenu, usporedivši svoj nekadašnji život s novom realnošću. Uz fotografiju u kupaćem kostimu napisala je: "Pa, nisam išla ni na kakve blagdanske zabave niti sam napuštala dom. Život s novorođenčetom, lol. Evo zato fotografije iz jednostavnijih vremena... Kakva je ovo godina bila. Od ovoga do mame dvoje djece... Kakvo putovanje".

*uz korištenje AI-ja
SLAVI 37. ROĐENDAN FOTO Prije nego se skrasila sve je častila golišavim fotkama: Sva izdanja Vanesse Hudgens
FOTO Prije nego se skrasila sve je častila golišavim fotkama: Sva izdanja Vanesse Hudgens


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sydney, što nam to radiš? Okrenula se u tangicama, ali one ništa nisu uspjele prekriti
NAJSEKSI IZDANJE DOSAD

FOTO Sydney, što nam to radiš? Okrenula se u tangicama, ali one ništa nisu uspjele prekriti

Lijepa glumica i dalje promovira svoju liniju donjeg rublja, a sada je to učinila seksi videom u kojem nosi minijaturne crne gaćice,
FOTO Koncertom Nine Badrić i Gele u Veloj Luci završila osma manifestacija 'Trag u beskraju'
EMOTIVNI STIHOVI

FOTO Koncertom Nine Badrić i Gele u Veloj Luci završila osma manifestacija 'Trag u beskraju'

Koncertom “Nina Badrić & Ante Gelo Acoustic Orchestra” završen je ovogodišnji program u čast Oliveru u Veloj Luci koji je trajao pet dana
Stotine obožavatelja Merlina s ulaznicama ostalo ispred ulaza stadiona, nisu mogli na koncert
PROBLEMI U SARAJEVU

Stotine obožavatelja Merlina s ulaznicama ostalo ispred ulaza stadiona, nisu mogli na koncert

Umjesto da gledaju prvo od tri rasprodana koncerta Dine Merlina, stotine posjetitelja unatoč kupljenim ulaznicama nije uspjelo ući na stadion

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026