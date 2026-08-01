Vanessa Hudgens o izazovima s dvoje male djece: 'Luda kuća'

Glumica i pjevačica Vanessa Hudgens (37) proživljava intenzivno razdoblje roditeljstva. U iskrenoj objavi na Instagramu otkrila je da se sa svoje dvoje male djece suočava s fazom poznatom kao "grozne dvije godine", koja mnogim roditeljima predstavlja veliki izazov.

Glumica je na svom Instagram Storyju podijelila fotografiju na kojoj pokazuje palac gore, a uz nju je napisala: "Grozne dvije godine u punom su jeku kod nas". Dodala je i sarkastičan komentar: "JAKO zabavno".

Foto: instagram

Vanessa je već ranije majčinstvo opisala kao "najtežu stvar koju sam ikad radila u životu", ali i kao nešto što ju je duboko prizemljilo i natjeralo da usvoji potpuno drugačiji životni tempo. Hudgens je majčinstvo nazvala i "doslovno najiscrpljujućom stvari na cijelom planetu", no istovremeno je izrazila duboku ljubav prema novoj životnoj fazi.

Foto: Doug Peters

Hudgens i njezin suprug, profesionalni igrač bejzbola Cole Tucker, roditelji su dvoje djece. Prvo dijete, sina, dobili su u srpnju 2024., a kćer je na svijet stigla u studenom 2025. godine. Par, koji se vjenčao u meksičkom Tulumu u prosincu 2023., odlučio je imena svoje djece zadržati u privatnosti. Krajem prošle godine, glumica se na društvenim mrežama osvrnula na veliku životnu promjenu, usporedivši svoj nekadašnji život s novom realnošću. Uz fotografiju u kupaćem kostimu napisala je: "Pa, nisam išla ni na kakve blagdanske zabave niti sam napuštala dom. Život s novorođenčetom, lol. Evo zato fotografije iz jednostavnijih vremena... Kakva je ovo godina bila. Od ovoga do mame dvoje djece... Kakvo putovanje".

*uz korištenje AI-ja



