Vanessa Hudgens nekad je u bikiniju plesala na stolovima: 'Od plesa do mame dvoje djece'

Američka glumica i pjevačica Vanessa Hudgens, zvijezda serijala High School Musical, podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu nostalgičnu fotografiju koja prikazuje drastičan kontrast između njezinog nekadašnjeg bezbrižnog života i sadašnje uloge majke dvoje djece. Kroz iskrenu objavu, glumica je dala uvid u izazove i ljepotu majčinstva, otkrivajući kako ove blagdane provodi potpuno drugačije nego prijašnjih godina.

Na fotografiji koja je oduševila njezine obožavatelje, tridesetsedmogodišnja Vanessa pozira nasmijana na velikom drvenom stolu, odjevena u upečatljiv ružičasti kupaći kostim. S velikim sunčanim naočalama i kosom podignutom u neurednu punđu, glumica izgleda sretno i opušteno, a cijela scena odiše atmosferom ljetne zabave u nekoj egzotičnoj vili. Upravo je taj prizor iskoristila kako bi povukla paralelu sa svojim trenutnim životom.

"Ove blagdane nisam bila ni na jednoj zabavi, čak nisam ni izlazila iz kuće. Život s novorođenčetom, lol", započela je Hudgens u opisu fotografije. "Zato evo jedne fotografije iz jednostavnijih vremena gdje sam plesala na stolovima." Ovim riječima dala je do znanja da je slika sjećanje na dane prije nego što je postala majka, ističući veliku promjenu koja joj se dogodila u vrlo kratkom roku.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Podsjetimo, nakon što je prvo dijete rodila sredinom 2024. godine, glumica je u studenom ove godine na svijet donijela i svoje drugo dijete sa suprugom, igračem bejzbola Coleom Tuckerom. Blagdanska sezona stoga je za nju u potpunosti posvećena obitelji i obvezama oko novorođenčeta, daleko od glamuroznih zabava na kakve je navikla. "Kakva je ovo godina bila. Od ovoga do mame dvoje djece... Kakvo putovanje", zaključila je emotivno u svojoj objavi.

Njezina iskrenost naišla je na veliko odobravanje pratitelja, koji su u komentarima izrazili podršku i divljenje. Poruke poput "Apsolutno predivna", "Božice" i "Prekrasna supermodel" preplavile su objavu. Posebno su se istaknuli komentari drugih majki koje su se poistovjetile s njezinom situacijom, pokazujući da se i velike zvijezde suočavaju s istim životnim izazovima. Unatoč novoj ulozi, Hudgens nije u potpunosti zapostavila karijeru; nedavno je završila snimanje dramatičnog trilera Quiet Storm, gdje osim glavne uloge potpisuje i produkciju.



