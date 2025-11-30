Obavijesti

'JOŠ JEDNA BEBA'

Vanessa Hudgens rodila drugo dijete: 'Porod je divlja vožnja!'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Foto: Doug Peters

Sretne vijesti je pjevačica i glumica objavila na društvenim mrežama uz fotografiju iz bolničkog kreveta. S osmijehom na licu držala je supruga za ruku. Svoje prvo dijete dobili su prošle godine

Pjevačica i glumica Vanessa Hudgens (36) i njezin suprug Cole Tucker (29), igrač bejzbola, dobili su drugo dijete. Sretne vijesti je Hudgens objavila na svojim društvenim mrežama uz fotografiju iz bolničkog kreveta. 

- Pa... Učinila sam to! Još jedna beba! Porod je takva divlja vožnja. Veliki pozdrav svim mamama. Stvarno je nevjerojatno što naša tijela mogu učiniti - napisala je uz fotografiju. Zvijezda filma 'High School Musical' je ljetos objavila da je po drugi put trudna nizom fotografija na društvenim mrežama na kojima se isticao njezin trudnički trbuh. 

Ona i Tucker su u braku od 2023., a svoje prvo dijete dobili su prošle godine. No, spol i ime djece za sada drže u tajnosti. 

Prije nego što je upoznala Tuckera, Vanessu su povezivali sa slavnim kolegama kao što su Austin Butler i Zac Efron.

