Iako su mnogi mislili da će joj biti teško prisjećati se lijepih trenutaka nakon što su joj kćer Gianna i suprug Kobe Bryant prošle godine poginuli u nesreći, Vanessa Bryant (38) obilježila je njihovu 20. godišnjicu braka na društvenim mrežama, prenosi Today.com.

POGLEDAJTE VIDEO:

Uz fotografiju s vjenčanja napisala je kratko:

- Sretna godišnjica ljubavi. Volim te. 20 godina.

Objavila je i Kobeov intervju u kojem govori o njihovu odnosu.

- Zabavno je. Volim je beskrajno, a i najbolji smo prijatelji - rekao je Bryant.

Vanessine objave su dirljivim komentarima podržale i glumica Viola Davis (55), Khloé Kardashian (36) i pjevačica Kelly Rowland (40).

- Volim te V - napisala je Khloé Kardashian, a Kelly Rowland dodala: 'Zauvijek'.

O tome kako podnosi život nakon tragedije, Vanessa je otvoreno ispričala magazinu People.

- Jednostavno morate ustati i ići dalje, ležanje u krevetu i plakanje neće promijeniti činjenicu da moja obitelj više nikada neće biti na okupu. No to što ću ustati i gurati dalje bitno je kako za moje kćeri, tako i za mene. Tako da to i radim - rekla je udovica Kobea Bryanta

POGLEDAJTE VIDEO: