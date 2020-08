Vanessa Bryant: 'Ja sam trebala otići prva, nedostaješ mi jako...'

Nedostaju mi tvoji zagrljaji, poljupci i tvoj duboki osmijeh. Nedostaju mi naše interne šale i da me nasmijavaš... Hvala ti na svemu što sam naučila od tebe, posebno kako biti neustrašiv u životu, napisala je

<p>Tragično preminuli košarkaš <strong>Kobe Bryant </strong>danas bi napunio 42 godine, a njegova udovica,<strong> Vanessa Bryant</strong> (38), tim povodom mu je posvetila emotivnu objavu na društvenim mrežama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Sretan rođendan. Nedostaješ mi neopisivo. Nedostaju mi tvoji zagrljaji, poljupci i tvoj duboki osmijeh. Nedostaju mi naše interne šale i da me nasmijavaš... Hvala ti na svemu što sam naučila od tebe, posebno kako biti neustrašiv u životu. Naši životi su tako prazni bez vas, no naše kćeri mi vraćaju osmijeh na lice - napisala je.</p><p>- Želim ti zajedno s Gigi napraviti rođendansku tortu i onda naše cure kojima isto nedostajete, iznenaditi vašim dolaskom. Trudim se ne plakati, ali mi ponekad ne ide, ali se potrudim zbog naših Natalije, Bianke i Capri. Možda zvuči sebično, ali ja sam trebala otići prva. Uvijek sam to tako zamišljala. Nisam htjela osjetiti ovu bol u srcu. Nadam se da Gigi sada slavi s tobom kao što je uvijek slavila. Volimo vas sada, uvijek i zauvijek - dodala je. </p><p>Podsjetimo, jedan od najboljih košarkaša u povijesti poginuo je 26. siječnja u padu helikoptera u kojem je život izgubilo još osmero ljudi među kojima i Kobejeva 13-godišnja kći <strong>Gianna. </strong></p><p>Kobe i Vanessa vjenčali su se 2001., a u braku su dobili četiri kćeri. </p>