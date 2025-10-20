Vanessa Kirby je postala majka

Glumica Vanessa Kirby (37) i njen dečko, sportaš Paul Rabil (39) postali su roditelji. Glumica koju publika pamti po ulogama u seriji 'Kruna' te filmu 'Fantastična četvorka' trudnoću je otkrila u svibnju na crvenom tepihu.

- Učim da roditeljstvo istovremeno usporava i budi. Neizmjerno sam zahvalan na zdravlju svih nas, na tome što se svakog jutra budim uz maminu ogromnu ljubav, i što sada imamo tebe u našim životima. Za tvoju prvu lacrosse palicu. U njoj će se skupljati mnoge priče i blagoslovi. Vjerojatno i koji razbijeni prozor. Lopte su u kući dozvoljene - napisao je Rabil ispod fotografija na kojima poziraju s bebom.

Foto: James Manning/PRESS ASSOCIATION

Glasine o njihovoj vezi pojavile su se krajem 2022. godine, a istu su potvrdili u studenom 2023. godine na društvenim mrežama.

- Od samog trenutka kada smo se prvi put sreli u Des Moinesu, pa širom svijeta i natrag, život je s tobom daleko bolji, ispunjeniji i ljepši - napisao je tada Paul na Instagramu.

Da ljubav cvate bilo je jasno lani pošto se par zaručio.