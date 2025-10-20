Učim da roditeljstvo istovremeno usporava i budi. Neizmjerno sam zahvalan na zdravlju svih nas, na tome što se svakog jutra budim uz maminu ogromnu ljubav, napisao je njen partner na Instagramu
Vanessa Kirby je postala majka
Glumica Vanessa Kirby (37) i njen dečko, sportaš Paul Rabil (39) postali su roditelji. Glumica koju publika pamti po ulogama u seriji 'Kruna' te filmu 'Fantastična četvorka' trudnoću je otkrila u svibnju na crvenom tepihu.
- Učim da roditeljstvo istovremeno usporava i budi. Neizmjerno sam zahvalan na zdravlju svih nas, na tome što se svakog jutra budim uz maminu ogromnu ljubav, i što sada imamo tebe u našim životima. Za tvoju prvu lacrosse palicu. U njoj će se skupljati mnoge priče i blagoslovi. Vjerojatno i koji razbijeni prozor. Lopte su u kući dozvoljene - napisao je Rabil ispod fotografija na kojima poziraju s bebom.
Glasine o njihovoj vezi pojavile su se krajem 2022. godine, a istu su potvrdili u studenom 2023. godine na društvenim mrežama.
- Od samog trenutka kada smo se prvi put sreli u Des Moinesu, pa širom svijeta i natrag, život je s tobom daleko bolji, ispunjeniji i ljepši - napisao je tada Paul na Instagramu.
Da ljubav cvate bilo je jasno lani pošto se par zaručio.
