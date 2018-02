Vanja bivša Mamić je postala 'vražica': Iznenadila prijatelje

Ovu ulogu si odlično odigrala. Prava si 'femme fatale', komentirali su prijatelji transformaciju bivše supruge nogometnog menadžera i trenera Dinama Zorana Mamića (47). Diplomirana stomatologinja i poduzetnica Vanja Horvat (46) za maškare se potpuno preobrazila.

Foto: Instagram

- Kad je bal, nek je bal - istaknula je pokraj fotografije na društvenoj mreži. Dodala je kako je za njezin izgled 'kriv' prijatelj frizer koji ju je doslovno obukao od glave do pete. Vanja s crnom perikom i odjećom nije nimalo nalik sebi. Ispod haljine joj je izvirivao crveni grudnjak, a cijeli izgled je nadopunila cigaršpicom. Prema komentarima prijatelja poduzetnica je htjela izgledati poput vražice te je to i uspjela.

Vanja je 2010. okončala brak s Mamićem, a skupa su bili 17 godina. O razvodu je progovorila u kolumni i istaknula da je odluka bila teška, ali odlučna i nepobitna. Nije znala što ju sve čeka na tom 'putu' no znala je da želi mir sa svojom djecom i posao koji joj omogućuje neovisnost.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Bilo je teško započeti potpuno novi život, djecu izvesti na pravi put, organizirati novi posao i u svakodnevni raspored uklopiti sport koji mi puno znači i bez kojeg ne mogu, a pritom osjećala sam se kao sama na svijetu, bez obzira na podršku moje obitelji i meni dragih ljudi - istaknula je prije tri godine.

Prezime Mamić bivšeg muža Zorana promijenila je u srpnju 2017., a objasnila je kako je čekala punoljetnost svoje dvoje djece, kćeri Nine i sina Bruna. Rekla je kako bi joj bilo nelagodno da negdje mora objašnjavati zašto oni imaju drugačije prezime od nje.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Odlučila sam da ću do njihove punoljetnosti zadržati ovo prezime, ako u moj život netko ne uđe zbog čega bih to bila spremna učiniti ranije - rekla je Vanja koja obožava konje i bavi se jahanjem. Jednom je rekla da je svaki dan na zagrebačkom hipodromu i to joj je oslobađajuće. Dodala je kako joj je to ispušni ventil.