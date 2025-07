Vanja iz 'Savršenog' se oglasila oko Šime nakon fotki s Majom

Šime Elez (27) proslavio se u 4. sezoni popularnog showa 'Gospodin Savršeni'. U toj sezoni mu se kasnije pridružio još jedan 'Savršeni', Miloš Mićović. Neke je očarao Miloš, dok su neke 'pale' na Šimin šarm već na prvi pogled. Na kraju su, umjesto jedne, pobijedile dvije djevojke - jedna od njih bila je Maida Ribić, koju je izabrao Miloš, a druga je bila Vanja Stanojević koju je odabrao Šime.

No, nakon što su se kamere ugasile, ljubav se ipak nije dogodila. Ni Maida ni Vanja nisu završile sa 'Savršenima', no posljednjih dana su na luksuznoj jahti 'uhvaćeni' Šime Elez i popularna pjevačica Maja Šuput (44). Podsjetimo, 24sata je u posjedu ekskluzivnih fotografija koje nam je posao čitatelj, a one ne ostavljaju puno prostora za sumnju - strasti su planule na palubi jahte kod Brača u subotu!

Foto: 24sata/canva

- Ležali su i uživali na suncu. Maja je ležala na njemu, ljubili su se i mazili bez obzira na znatiželjne poglede. U jednom trenutku ustala je, otišla po voće i vratila se sa zdjelicom koju je pažljivo donijela Šimi - ispričala nam je čitateljica koja se zatekla u blizini. Par je prethodno snimljen i u Splitu kako se ukrcava na privatnu jahtu.

Nakon svega toga, oglasila se i sama Vanja. Njoj je ispod jedne objave na Instagramu komentirala pratiteljica i napisala: 'Sve mi se čini da ste se vi žene spasile ovogodišnjeg Gospodina Savršenog', a Vanja joj je kratko odgovorila: 'Spasile ga se, ženo'.

I ranije se Vanja oglasila oko Šime, nakon što je otkrila da nisu ostali zajedno nakon showa.

- Ako netko nije džentlmen, to ne znači da ja nisam dama. Pobjednica sam i to ću zauvijek biti - ne zbog 'Gospodina Savršenog', već zbog sebe, svojih kvaliteta i svega što predstavljam. Pobjeda mi nikada nije zavisila od nekoga drugoga, već od mene same - napisala je Vanja na TikToku uz fotografiju sebe kako drži crvenu ružu.

- Istina uvijek nađe svoj put, i sada kada je sve izašlo na vidjelo, osjećam potrebu da i ja kažem svoje. Osoba koja me je u showu 'izabrala' je samo dio prošlosti, neko tko je vlastitim postupcima izgubio mnogo – najviše obraz. To nije moj teret, već njegov. Nikada nismo bili zajedno nakon showa, niti ćemo ikada biti. On je napravio svoje izbore, ja imam svoj put. Želim mu sve najbolje, ali vas molim samo jedno – nemojte me više povezivati s njim. Priča je završena - poručila je u objavi.