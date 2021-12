Šokantna vijest o smrti Nevenu Vuljankovića nas je sve iznenadila, kao i produkciju showa 'Život na vagi' te njegove dojučerašnje kolege. Zbog velike želje da ima djecu sa suprugom Ivanom, Neven se u prvoj sezoni odlučio se prijaviti u show kako bi izgubio nakupljene kilograme.

POGLEDAJTE VIDEO O ŽIVOTU NA VAGI:

Ušao je u show sa 240 kilograma i bio je najteži kandidat u prvoj sezoni. Sa suprugom Ivanom živio je u Vrbovcu, a nju je upoznao 2009. godine preko Facebooka. Ivana je u to vrijeme živjela u Kanadi no to nije spriječilo njihovu pravu ljubav. Neven nas je ove srijede 29.12.2021, napustio u 40. godini života.

Zagrepčanin Danijel Mihaljčić iz istog showa nas je napustio nešto ranije ove godine. U show se prijavio jer je shvatio da stres liječi hranom koja ga je dovela do prekomjernog debljanja. Bio je elektrotehničar po zanimanju i ponosni otac sina Marla i kćeri Mei. U showu je bio jako uporan ali zbog ozljede je morao napustiti show ' Život na Vagi'.

Svoje posljednje dane provodio sa svojim najmilijima i zaručnicom Matildom. Danijel Mihaljčić nas je napustio u ožujku u 48. godini života.

Damir Leskovec, također kandidat iz prve sezone showa 'Život na vagi' je preminuo prošle godine, a tužnu vijest je tada potvrdila njegova kći Valentina. Damir je bio obućarski tehničar po zanimanju, a u emisiji se predstavio kao samohrani otac tada dvadesetogodišnje Valentine s kojom je živio u Zagrebu.

Supruga mu je umrla 14 godina ranije. U show je ušao sa 173,9 kilograma. Za njega to nije bila igra, već pitanje života i smrti, ali nažalost Damir je izgubio bitku sa posljedicama plućne bolesti te pretrpljenog moždanog udara. Damir Leskovec nas je napustio u listopadu 2020. u 49. godini života.

Jedina kandidatkinja koja je preminula i tada šokirala javnost i publiku popularnog showa bila je Vanja Žikić. Varaždinka je po zanimanju bila grafičarka. Velika joj je želja bila postati frizerka, no kilaža ju je, kako je govorila, u tome sprječavala. U show je ušla sa 140 kilograma, ali uložila je velike napore kako bi smršavjela. Redovito je trenirala i zdravo se hranila. Osim toga, ostvarila je svoju najveću želju - pronašla je ljubav i bila voljena. Vanja Žikić nas je napustila u srpnju 2020., a imala je samo 30 godina.