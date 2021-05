Nakon uspješnog nastupa Gorana Karana 2000. godine, koji nije pretjerano oduševio publiku, u Danskoj nas je 2001. godine predstavljala Vanna i to s pjesmom na engleskom jeziku. To je bio prvi put da je Hrvatsku predstavljala pjesma u potpunosti na engleskom.

Vanna se od 23 države koje su se natjecale te godine uspjela plasirati na 10. mjesto, nastavljajući Karanovu tradiciju top deset izvođača. Svoj uspjeh te godine proslavila je s objavom albuma 'Vanna u Lisinskom'. Te godine pobijedila je Estonija, koja je bila prva baltička zemlja pobjednica.

U Estoniji 2002. godine Hrvatsku je predstavljala Vesna Pisarović i jednako kao Vanna nastupala je na engleskom, s pjesmom 'Everything I want'. Taj je nastup osvojio 44 boda i bio 11. na finalnoj ljestvici. Sve od 2001. Hrvatska nije uspjela ponovno biti među top 10 izvedbi.

Sljedeća naša predstavnica, Claudia Beni, vratila se pjevanju na hrvatskom jeziku s pjesmom 'Više nisam tvoja'. Claudia je u Litvaniji završila na 15. mjestu, a sa 167 bodova pobijedila je Turska, kojoj je to bila prva pobjeda na Euroviziji. Iako 'Više nisam tvoja' nije imala velikog odjeka u Europi, hrvatska mladež uživala je u pjesmi nakon što je objavljena u sklopu CD-a sa svim pjesmama sa Eurovizije.

Beni je samostalni album objavila 2004. godine, ali par godina nakon toga povlači se u potpunosti iz javnosti i zaposlila se kao frizerka u rodnoj Opatiji. Na kratko se vratila pjevanju 2013. godine s bendom Koktelsi prije nego se ponovno povukla.

Iako Claudia Beni nije postigla veliki uspjeh na Euroviziji, iste godine Hrvatska je bila pobjednik Eurovizije mladih glazbenika s pjesmom 'Ti si moja prva ljubav' Dine Jelusića.

2004. godina donijela je mnoge promjene za natjecanje, jer je to bila prva godina u kojoj su se održavala polufinala. Prije toga su zemlje s najgorim rezultatima morale preskočiti jednu godinu prije nego im je bilo dopušteno ponovno se natjecati. S obzirom na ovaj novi sistem, ovo je bila godina s do tad najviše natjecatelja, čak 36 država.

Hrvatsku je predstavljao Ivan Mikulić, koji je na engleskom izveo pjesmu 'You Are The Only One', s kojom je završio na 12. mjestu u finalu, koje je podijelio s Maltom.

Osim što je uveden novi sistem polufinala, 2004. donijela je još nekoliko promjena. To je bio prvi put da je predstavljena tzv. 'Velika četvorka', koju su činile Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Španjolska. Te zemlje od tad imaju direktan plasman u finale, a u međuvremenu je četvorka postala petorka s dodatkom Italije.

Ovo je bio i prvi put da se natjecanje izvodilo u gradu koji nije glavni grad države i po prvi put je uz službeni CD sa svim pjesmama objavljen i DVD sa snimkom natjecanja. Pobjednica te godine bila je Ukrajina.

