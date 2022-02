Netflixov dokumentarac 'Varalica s Tindera' otkrio je sve tajne i prevare koje je Simon Leviev (31) činio. Mnogi su mislili kako će se nakon toga svega i zatvorske kazne možda 'smiriti', no bili su u krivu. Naime, trenutačno najpopularniji zavodnik sada se sprema osvojiti Hollywood.

POGLEDAJTE VIDEO:

Izvori bliski TMZ-u otkrili su kako je Leviev, pravog imena Shimon Hayut, potpisao ugovor s jednom produkcijskom kućom. No, to nije sve. Kontroverzni zavodnik, osim toga, želi napisati knjigu, gostovati u showu za upoznavanje i voditi podcast o muško-ženskim odnosima. Upravo on bi trebao biti neženja za čije će se srce boriti mnoge atraktivne žene, a u svemu tome će mu pomoći holivudska menadžerica Gina Rodriguez.

Hayut i dalje tvrdi da je pogrešno prikazan u dokumentarcu, a sve optužbe unesrećenih žena kojima je na prevaru ukrao milijune i dalje negira.

Trenutačno je u vezi s izraelskom manekenkom Kate Konlin (24) koja je poprilično poznata u svojoj zemlji. Pozirala je za Harper's Bazaar iz Hong Konga, Vogue i brojne druge časopise. Trenutačno radi za mode agencije Metropolitan i IMG. No, popularna je i na društvenim mrežama, gdje ju prati čak 113 tisuća ljudi. Uspješna je i lijepa, točno onakav tip žene kakav privlači Levieva.