Varalica u 'Milijunašu' napravio je fatalnu grešku u garderobi: Da toga nije bilo, izvukao bi se

U rujnu 2001. godine dogodio se najveći skandal u povijesti popularnog kviza 'Tko želi biti milijunaš?', ali i televizije općenito.

Tada je bivši britanski vojnik i pisac Charles Ingram (59) točno odgovorio na finalno pitanje, ali na kraju nije dobio ništa jer se pokazalo da je varao pred očima publike, voditelja i gledatelja.

U publici je sjedio njegov prijatelj Tecwen Whittock koji je kašljao svaki put kad bi se spomenuo točan odgovor te je tako Charles dogurao do milijuna. Ingramova supruga Diane savjetovala ga je da odustane na manjem iznosu kako nitko ne bi ništa posumnjao, ali on to nije učinio. Kašljala je i ona.

Foto: Screenshot Youtube

Whittock, supruga i Ingram naposljetku su dobili uvjetne kazne te su morali platiti kaznu od 115.000 funti, odnosno gotovo milijun kuna.

Voditelj Chris Tarrant nije primijetio sumnjivo ponašanje dok je postavljao pitanja, ali mu je naknadno članica osoblja rekla kako misli da je natjecatelj varao, jer je čula burnu svađu između supružnika iza kamera.

Foto: Screenshot Youtube

- Rekli su mi grubo da izađem iz garderobe. Htjela sam ih iznenaditi bocom šampanjca zbog pobjede, ali su bili u žaru svađe. Nije važno tko ste i koliko ste (ne)sretni kao par, ali ako ste upravo osvojili milijun funti, sigurno biste bili u slavljeničkom raspoloženju, zar ne? - pitala je voditeljica članica osoblja, a tako je i on počeo sumnjati u pobjedu.

Brzo su se odvrtjele snimke na kojima je uhvaćen kašalj svaki put kad bi Charles pročitao točan odgovor. Osim toga, bivši vojnik se jako čudno ponašao pred kamerama i nije bio siguran u niti jedan odgovor, ali se kockao i na najtežem pitanju, što je bacilo dodatnu sumnju.

Foto: Screenshot Youtube

Zanimljivo, prevarantski trojac je nastavio tvrditi da nije kriv i nakon što su osuđeni 2003. godine.