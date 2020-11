Varao djevojku pred kamerama pa ostao bez ušteđevine: 'Tomin novac potrošila sam na silikone'

<p>Prije tri godine u showu 'Zadruga' upoznali su se <strong>Nadežda Biljić</strong> i <strong>Toma Panić</strong>. Dva debitanta koja su tada bili gotovo nepoznati široj javnosti zaljubili su se u realityju, a ispred kamera su čak i napravili bebu. Par je napustio luksuzno imanje, ljubav je cvjetala, a zajedničke fotografije s ljubavnim porukama ‘’skupljale’’ su tisuće lajkova. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>No onda je Toma ušao u novu sezonu kontroverznog showa i pred milijunima gledatelja imao seksualne odnose s Hrvaticom<strong> Paulom Hublin</strong> (21). Nedavno smo kontaktirali Nadeždu koja nam je otkrila kako je u lošem psihičkom stanju, a zbog cijele situacije osjeća se kao 'magarac'. </p><p>Ipak, izgleda da vrijeme liječi sve rane pa je tako pjevačica odlučila promijeniti život za 180 stupnjeva i kazniti Tomu. I ne nije mu vratila istom mjerom već ga 'udarila' po novčaniku.</p><p>Srpski mediji pišu kako je Panić prije ulaska u show Nadeždi ostavio oko 75 tisuća kuna koje sada srpska pjevačica troši na silikone. </p><p>- Sredit ću se 'od glave do pete'. Kada me on može varati u realityju, mogu i ja trošiti njegove pare. I mobitel mi je nedavno kupio, ali to još uvijek ne zna - otkrila je Biljić. </p><p>Sada se oglasila i Tomina majka, <strong>Jasna Panić</strong> i otkrila kako je zgrožena Nadeždinim ponašanjem. </p><p>- Moj sin joj je ostavio novac za bebu, a ne za silikone. Čujem da je kupila i novi mobitel. Strašno. Nadežda nema primanja pa troši Tomin novac. Misli samo na sebe i ne zanima ju sin. Zgrozila sam se kada sam saznala u koju osobu je moj Toma zaljubljen. Prekinula sam svaki kontakt s Nadeždom, ali i sa svojim unukom. Nisam dužna trpjeti takvo ponašanje - rekla je Jasna. </p><p> </p>