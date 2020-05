Varao je na svakom ćošku, a ona mu opraštala i rađala djecu

Bivši nogometaš David Beckham danas je navršio 45 godina, a njegova supruga, modna dizajnerica Victoria Beckham (45) ne skriva privatni život od javnosti i otkriva intimne detalje o ljubavnom životu sa suprugom, s kojim je u braku više od 20 godina.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Nedavno je tako ispričala kako su u prvom zajedničkom domu imali sobu koja im je služila za seksi igrice i imala ogledalo na stropu.

- Postoji soba koja izgleda kao kurtizani budoar, sve je prekriveno leopard uzorkom, a na stropu ima ogledalo - ispričala je, dok im je soba u kojoj spavaju potpuna suprotnost. Osim toga Victoria je rekla i kako se često seksaju.

Foto: Instagram

- Idem s Davidom svake noći u krevet, a bilo bi pogrešno da kažem da idemo spavati - kaže Victoria. Preferira biti gola, ali joj je David kupio i neku seksi odjeću koju nosi. Istaknula je i da je obdaren.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

- Da ja tako izgledam, hodala bih ulicom u gaćicama. Ponosna sam što David i ja imamo odličan seksualni život. On zaista ima velikog. Možete to vidjeti u reklami. Sve je to stvarno njegovo - rekla je tada, a David se samo nasmijao i složio s njom. Na društvenim mrežama često imaju izljeve ljubavi, a zajedno imaju četvero djece; sinove Brooklyna (21), Romea (17) i Cruza (15) te kćer Harper (8).

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Iako sad u njihovu braku sve izgleda idilično, prije više od deset godina Davida su ljubavne afere umalo koštale braka s Victorijom. Najpoznatija njegova afera započela je u rujnu 2003. u jednom madridskom noćnom klubu s manekenkom Rebeccom Loos, kćerkom nizozemskog diplomata. Radila je kao njegova asistentica, a paparazzi su ju ulovili kako čavrlja s Davidom kao da se godinama poznaju.

David je tada sve negirao, Victoria mu vjerovala, a nešto kasnije, David se ponovno viđao s Rebeccom i iz kluba su otišli u apartman. Već se u automobilu opustio i prepustio strastima s asistenticom. Spajsica je sve više ludjela, a naposljetku je i prijetila Rebecci. Victoria mu je oprostila nevjeru i ubrzo nakon toga rodila trećeg sina Cruza, ali tu njene 'patnje' nisu stale. Ljubavnica ni nekoliko mjeseci nakon što se sve otkrilo nije prestala pričati o njihovu odnosu i iznositi detalje u medije. Tako je jednom prilikom ispričala sve o Davidovim vještinama u krevetu.

- David je jako dobar ljubavnik. Na ljestvici od jedan do deset dajem mu osam. Bio je dobar, ali on i izgleda kao da je dobar u krevetu. Intiman je i prisan i lijepo je kad je muškarac takav u spavaćoj sobi - rekla je Rebecca, koja radi kao učiteljica joge.

Foto: The Superficial

S tom aferom nisu završili Davidovi preljubi. Manekenka Sarah Marbeck javno je rekla da je s Davidom dvije godine imala aferu. To je bilo prije Rebbece, ali je David to dobro krio od javnosti, sve dok ona nije progovorila. Čak je ispričala da su vodili ljubav četiri sata nakon što su se upoznali, a zaštitari su ju doveli do njegove sobe. Prije 18 godina David se spetljao s Celine Laurie, koja je tvrdila da su imali samo seks za jednu noć. Godinu dana kasnije nije odolio ni španjolskoj manekenki Ester Canadas, a potom ni Mađarici Mariann Fogarasy 2009. godine.

Foto: Instagram

Većina je upoznata da ljubav između Victorije i Davida nije bila 'na prvi pogled' već ga je ona uhodila, a on glumio nedodirljivog nogometaša. Prijetila mu je da će ga istući ako ju ne nazove, a on se sramio utipkati broj. Nakon što je on popustio, vezu su započeli tajno jer je Spajsica već tad bila u vezi.

Foto: Instagram

S Davidom je varala tadašnjeg dečka Stuarta Biltona, a Davida je držala podalje od javnosti. Mnogi su joj zbog toga kasnije govorili kako se povijest ponovila i da ju je zato David toliko puta varao, a ona mu je sve opraštala.

POGLEDAJTE KOTIGINU PODRŠKU TIJEKOM PANDEMIJE KORONA VIRUSA: